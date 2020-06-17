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好消息！宜蘭推青年專屬低利率貸款 最高150萬2年免息

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息長24個月。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息長24個月。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府支持青年創業，縣長林姿妙今天宣布，推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息長24個月，同時透過專人、專案、專家，「三專式」創業輔導青年成功創業。

宜蘭縣政府勞工處表示，青年事務科今年（109年）1月成立以來，陸續接觸拜訪上百位青創業者，深刻感受到創業青年們對於營業資金的需求，因此縣府開辦低利貸款及利息全額補貼二項方案，讓年輕人專心拚事業。

縣長林姿妙今天指出，青年創業之初，最困難的就是籌措資金，因此，縣政府推出宜蘭青年專屬低利率創業貸款，最高額度150萬元，讓創業青年能順利取得開店第一桶金，同時加碼提供2年貸款利息全額貼補，大大減輕青創業者的資金壓力，再搭配三專整合式創業輔導，提供專案管理、專人服務及專家諮詢等資源協助，務實陪伴，逐步排除創業困難，穩健邁向成功。

勞工處說明，「第1桶金」低利率青創貸款，只要是年滿20至45歲、設籍宜蘭縣1年以上且所營事業體成立未逾5年的青創業者皆可申辦，貸款金額最高150萬元，貸款利率為郵局二年期定存機動利率1.45%，貸款期限最長7年，同時，再提供「2年免息」，只要申請通過特定青年創業貸款，縣府全額貼補貸款利息最長達24個月。

青創貸款及利息補貼相關辦法內容、常見問題Q&A及申請表已公布於勞工處官網 https://labor.e-land.gov.tw/ (首頁>表單下載>青年事務科)，民眾可去電洽詢(03)935-9337。

宜蘭縣政府推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息長24個月，只要是年滿20至45歲、設籍宜蘭縣1年以上且所營事業體成立未逾5年的青創業者皆可申辦。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息長24個月，只要是年滿20至45歲、設籍宜蘭縣1年以上且所營事業體成立未逾5年的青創業者皆可申辦。圖／宜蘭縣政府提供

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