花縣議員蔡啟塔貪汙解職入獄 徐子芳19日遞補就職

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪入獄，中選會近日公告由徐子芳遞補。縣議會近日收到中選會公文後，已安排徐子芳19日上午10時宣誓就職。

國民黨的蔡啟塔因花蓮市長任內涉貪，被判刑15年、褫奪公權7年定讞，已遭解職，本月8日已入監服刑。

中選會近日公告，蔡啟塔因犯貪汙治罪條例第4條第1項之經辦公用工程收取回扣罪，經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，並公告遞補人為徐子芳。

57歲的徐子芳是花蓮前議長楊文值之妻、現任花蓮市民代表楊哲灃的母親，本屆花蓮縣議員選舉，她在第一選區（花蓮市）獲得2025票落選。