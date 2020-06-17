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疫情也衝擊資源回收 基隆列冊關懷戶調高1500元補貼

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市列管的133人資源回收個體戶，其中22人是年紀很大、家庭貧困，生活困難，環保局把他們加入資收關懷計畫。記者游明煌／攝影
基隆市列管的133人資源回收個體戶，其中22人是年紀很大、家庭貧困，生活困難，環保局把他們加入資收關懷計畫。記者游明煌／攝影

由於資源回收物價格持續低落，對從事資回收的個體戶影響大，基隆市列管的133人資源回收個體戶，其中22人是年紀很大、家庭貧困，生活困難，環保局把他們加入資收關懷計畫，由清潔隊到府回收服務，並以高於市場數倍的價格收購回收物給予實質補貼。因為疫情衝擊，把每月3500元補助上限提高為5千元，一名阿嬤說「多1500元，很好用」。

端午佳節前夕，環保局購買台灣農產米關懷個體業者，今天起到24日，派人親自送給列冊133位資收個體戶表感謝。昨天市長林右昌先把平安米送給2戶個體戶阿嬤，預祝端午節。

環保局長賴煥紘表示，基隆共有133人列冊資收個體戶，平時都靠撿拾資源回收物的收入維持基本生計，但因資源回收物價格持續低落，生活實屬不易。環保局擬定資源回收關懷計畫，由清潔隊到府回收服務，環保局再以高於市場價格來收購回收物給予實質補貼，目前有22人加入，都是年紀很大、家庭貧困者。

賴煥紘說，今年因為又受到新冠肺炎疫情影響，也衝擊資源回收個體戶，近期環保局因此調高每人每月補助金額上限至5千元，希望協助關懷個體戶度過難關。

一名阿嬤說「多1500元，很好用」，疫情發生後，出門、遊玩的少很多，寶特瓶減少非常多，撿不到以前的十分之一，最近有比較好一點。

賴煥紘說，到府回收及以高於市價的方式收購資源回收物，一方面可增加資收個體戶收入及提供便利回收的服務，另一方面可持續維護市容整潔，提升回收成效。

環保局購買台灣農產米關懷個體業者，今天起到24日，派人親自送給列冊133位資收個體戶表感謝。記者游明煌／攝影
環保局購買台灣農產米關懷個體業者，今天起到24日，派人親自送給列冊133位資收個體戶表感謝。記者游明煌／攝影

資源回收 疫情 基隆

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