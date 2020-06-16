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全台最早日環食在金門 台東池上成功鎮歡迎卡位

中央社 / 16日綜合報導
2012年5月的日環食景象，淡水漁人碼頭情人橋上一對情侶拿著相機記錄這難得一見的奇景。 圖／聯合報系資料照片
2012年5月的日環食景象，淡水漁人碼頭情人橋上一對情侶拿著相機記錄這難得一見的奇景。 圖／聯合報系資料照片

天文奇觀日環食將於21日登場，台東池上鄉和成功鎮獲列絕佳觀賞地點；另外全台可最早看到日環食的金門，也票選出十大觀賞景點，由烈嶼鄉貓公石休憩區奪冠。

6月21日將是本世紀在台灣本島最後一次可看見的日環食，若錯過觀賞這枚有如「上帝的金戒指」，下一次出現就要等到2215年了。

據中央氣象局天文站預報，6月21日的日環食，台灣中南部及東部等9個縣市都看得到，民眾可把握機會欣賞，因為下次日環食再現台灣本島，要等195年，相當於近2世紀時間。

台東池上鄉和成功鎮位於環食帶，當天兩地都有相關活動。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，6月21日能看見日環食的地區涵蓋台東縣境內的東河鄉隆昌村以北至長濱鄉竹湖村以南的區域，其中成功鎮更是最合適的觀賞地點。

台東大學教授、台東縣美塔魔法學校創辦人李偉俊早在今年4月就著手規劃迎接這場天文盛事，成立「台東縣成功日環食聯盟」。

李偉俊表示，日環食觀測將在成功商水大操場或是各國中小操場、成功海濱公園、三仙台風景區空曠處同步舉行。

他進一步說明，成功場是全國唯一專注於進行日環食觀測教育活動，現場會由自己全程解說，不搞其他表演活動；也會有2段日環食影片QR Code，讓大家更了解日環食的科學概念。

根據天文資料，日環食將發生在成功鎮當地時間下午4時14分57秒至15分58秒，持續時間約1分鐘。日環食發生時，天色會恍如進入夜晚，也會讓鳥獸昆蟲誤以為黑夜來臨，產生反應。

東管處指出，日食每年最多發生5次，最少會有2次，每百年平均發生236.7次；同一地區平均每3年可見一次日偏食，但要見到日全食或日環食，通常要百年才逢一次。

為讓到訪東海岸的遊客在旅途當中也能就近即時把握觀賞最佳時機，東管處表示，將特別在小野柳、都歷、三仙台、成功海環教室、八仙洞、石梯坪、瑞穗、花蓮及綠島遊客中心等地備有觀測眼鏡供民眾借用。

另外，金門縣政府今天表示，依台北天文館資料，金門是全國最早可以看到日食發生的地點（初虧下午2時44分），因此觀光處也在臉書舉辦「日環閃耀金門」十大浪漫觀賞景點票選，選出視野良好、最適合觀賞日環食又浪漫的十大觀賞景點，結果烈嶼鄉貓公石濱海休憩區勇奪最高票。

觀光處表示，票選活動獲網友熱烈迴響，獲票選出的十大觀賞景點依序為烈嶼鄉貓公石濱海休憩區（672票）、莒光樓（610票）、慈湖三角堡（582票）、沙溪堡（491票）、建功嶼（482票）、同安渡頭（477票）、燕南書院（431票）、太武山（427票）、雄獅堡（404票）和大膽島（379票）。

台東 金門 日食

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