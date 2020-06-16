流浪狗問題多 花縣議員李正文要求縣府正視尋解方

花蓮市國福地區近日傳出犬隻追人事件，所幸未發生傷亡。縣議員李正文今天在質詢時，要求縣府不能只是被動式捕捉後絕育再原地放養，應主動出擊，盤點並建立資料庫，或許可思考仿照國外，挑選適合的流浪犬媒合訓練成導盲、救災之用，積極解決流浪狗問題。

李正文今天質詢表示，近日在國福地區有學生晚上補習後騎車回家，遭犬隻追逐，今年2月東大門夜市也發生遊客投訴遭流浪狗咬傷。

他指出，縣府處理流浪犬方式是捕捉、絕育後原地放養，但仍有犬隻便溺等環境問題，以及可能有攻擊行為的安全疑慮，不只狗追人，花蓮也不時傳出人因受到威脅而毒狗情事，如何在保護動物及人民安全間取得平衡，縣府應有更積極作為。

李正文舉美國讓監獄犯人訓練流浪犬為例，犯人可藉此動物治療，原本具攻擊性的犬隻也變得溫和、適合收養。他認為，首要之務是建立資料庫，建議以花蓮市大本運動公園、七星潭風景區著手試辦，流浪狗捕捉、絕育後，以植晶片、耳標等方式識別，有數據才能找出對應作為。另外，或許可思考將適合的流浪犬訓練成導盲犬、救難犬等，主動出擊才能解決流浪狗問題。

縣府農業處長羅文龍答詢表示，因應中央零撲殺政策，縣府與各鄉鎮市公所合作，接獲民眾檢舉就由公所清潔隊協助捕捉，獸醫絕育後放回原地，若具有攻擊性則暫留中途之家，或媒合到工廠及農地作為看門狗。