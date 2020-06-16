快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流浪狗問題多 花縣議員李正文要求縣府正視尋解方

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員李正文今天在縣議會質詢時，要求縣府農業處正視流浪狗問題，主動出擊想方法處理，而非被動式因應。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員李正文今天在縣議會質詢時，要求縣府農業處正視流浪狗問題，主動出擊想方法處理，而非被動式因應。記者王燕華／攝影

花蓮市國福地區近日傳出犬隻追人事件，所幸未發生傷亡。縣議員李正文今天在質詢時，要求縣府不能只是被動式捕捉後絕育再原地放養，應主動出擊，盤點並建立資料庫，或許可思考仿照國外，挑選適合的流浪犬媒合訓練成導盲、救災之用，積極解決流浪狗問題。

李正文今天質詢表示，近日在國福地區有學生晚上補習後騎車回家，遭犬隻追逐，今年2月東大門夜市也發生遊客投訴遭流浪狗咬傷。

他指出，縣府處理流浪犬方式是捕捉、絕育後原地放養，但仍有犬隻便溺等環境問題，以及可能有攻擊行為的安全疑慮，不只狗追人，花蓮也不時傳出人因受到威脅而毒狗情事，如何在保護動物及人民安全間取得平衡，縣府應有更積極作為。

李正文舉美國讓監獄犯人訓練流浪犬為例，犯人可藉此動物治療，原本具攻擊性的犬隻也變得溫和、適合收養。他認為，首要之務是建立資料庫，建議以花蓮市大本運動公園、七星潭風景區著手試辦，流浪狗捕捉、絕育後，以植晶片、耳標等方式識別，有數據才能找出對應作為。另外，或許可思考將適合的流浪犬訓練成導盲犬、救難犬等，主動出擊才能解決流浪狗問題。

縣府農業處長羅文龍答詢表示，因應中央零撲殺政策，縣府與各鄉鎮市公所合作，接獲民眾檢舉就由公所清潔隊協助捕捉，獸醫絕育後放回原地，若具有攻擊性則暫留中途之家，或媒合到工廠及農地作為看門狗。

縣府動植物防疫所所長黃詩伊會後指出，去年送交收容所犬隻有507隻，其中12隻具攻擊性，媒合送出6隻，有6隻仍在中途之家內；絕育後回放的會剪耳處理。針對國福地區犬隻追人，縣府已介入要求遊蕩家犬必須強制絕育，至於導盲犬、救難犬等都是高度專業，並非什麼犬隻都適合，還需要再研究。

花蓮縣議員李正文建議以花蓮市大本運動公園為試辦點，將流浪狗捕捉後以植晶片、剪耳標等方式作識別，建置流浪狗資料庫，取得數據再研議對應的處理作為。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員李正文建議以花蓮市大本運動公園為試辦點，將流浪狗捕捉後以植晶片、剪耳標等方式作識別，建置流浪狗資料庫，取得數據再研議對應的處理作為。記者王燕華／攝影

流浪狗 流浪犬 導盲犬

延伸閱讀

台中港石虎遭犬殺？ 專家鑑定：車撞未死再狗咬

TNVR保護流浪動物 動保團體：全民應建立素質責任

花蓮縣府畜牧場管理條例遭批籠統 議員魏嘉彥自提版本

影／中正大學傳流浪狗追車 愛狗媽與學生發生爭執

相關新聞

宜蘭海邊驚見金屬錐形巨物 運安會研判是飛行器殘骸

宜蘭壯圍鄉海邊今天被巨浪打上來一大塊金屬錐狀物，最大長度近3米，民眾驚見議論不斷，猜測會不會是墜機殘骸？或試砲場試射飛彈...

流浪狗問題多 花縣議員李正文要求縣府正視尋解方

花蓮市國福地區近日傳出犬隻追人事件，所幸未發生傷亡。縣議員李正文今天在質詢時，要求縣府不能只是被動式捕捉後絕育再原地放養...

影／夜深人靜宜蘭橋上梁 交通管制護送龐大鋼梁到工區

「宜蘭橋改建工程」橋面版（上部結構）由97根鋼箱型梁組裝而成，由於節塊巨大，縣政府利用深夜時段從龍德工業區鋼構廠載運至工...

黃金海渡假村今闖環現差 觀光局缺席挨批陷委員不義

東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」20年前通過環評，但沒有動工，依法須重新進行環境現況差異分析，今天...

台東公東高工畢業典禮 學校頒發三大獎項

天主教公東高級工業職業學校109年畢業典禮，今天在祝福與師生依依離情中，歡送342位應屆畢業生，也開啟他們青春歲月中的另...

花蓮慈濟健康照護進駐吉安鄉 提升民眾自我照護能力

花蓮慈濟醫院承接衛生福利部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與通訊技術，整合智慧醫療照護科技，進駐吉安鄉社區，完...

基隆藝文解封 文化局開放場地借用、街頭藝人展演申請

響應防疫新生活，因疫情暫停開放的基隆文化中心會議室、市民廣場、文化廣場，文化局長陳靜萍今天表示，即日起，開放各單位借用；...

猴子軍團入侵 台東鳳梨農種8千顆只剩4千顆

台東猴害問題持續，延平鄉鳳梨農朱益利栽種8千顆鳳梨，從今年3月開始，就和猴子軍團對抗，好不容易明天要採收，卻已被猴子啃食...

羅東藝穗節起跑…取消大踩街 改「森入羅東」小旅行

因為疫情關係，宜蘭今年有許多大型活動都停辦，「羅東藝穗節」仍繼續維持，鎮公所昨天舉行開幕式，這次取消以往最熱鬧的大踩街，...

車停逾3分鐘 台東車站開罰

台東縣警局昨天起在台東火車站實施科技大執法，提醒台東縣民或外地遊客，即日起任何車輛只要在火車站前的下客區，停等逾3分鐘，...

宜蘭獲贈口腔保健醫療車 偏鄉有福了

宜蘭有9個鄉鎮市牙醫醫療資源不足，其中2個山地鄉無牙醫診所，只能靠衛生所提供服務。經由國際扶輪全球獎助金協助，縣衛生局昨...

碇內防汛石板路 重鋪柏油更平整

基隆市暖暖區碇內防汛道路原有一段長約200公尺的石板路，高低不平常讓行人跌倒，推輪椅、嬰兒車的民眾更視為畏途，民眾陳情多...

熱門新聞

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。