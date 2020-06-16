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影／夜深人靜宜蘭橋上梁 交通管制護送龐大鋼梁到工區

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭橋上梁了，讓工程人員感動不已。圖／縣府提供
宜蘭橋上梁了，讓工程人員感動不已。圖／縣府提供

「宜蘭橋改建工程」橋面版（上部結構）由97根鋼箱型梁組裝而成，由於節塊巨大，縣政府利用深夜時段從龍德工業區鋼構廠載運至工區現場組裝。昨夜載運的第一根鋼梁長12.5公尺、重38.15公噸，如此龐然大物經過市區，為了安全，由警方配合交通管制綠燈放行，未來100天的夜裡會陸續載送。

使用80幾年的宜蘭舊橋拆除改建中，新橋的面版主要由97根鋼梁（橋面版單元）組成，其中長度最長是13.9公尺、最寬為4.6公尺、最高3.4公尺、最重54.1公噸；昨晚10點多運出工業區的鋼梁尺寸，長12.5公尺、寬3.7公尺、高2.7公尺、重量38.15公噸。

深夜裡，工區燈火通明，好不容易要上梁了，讓工程人員感動萬分。縣長林姿妙縣長關心施工情況，特別在鋼梁運送首夜為工程團隊及維持交通的警察、義交同仁加油打氣，並指示縣府團隊務必依計畫期程施工，盡快提供縣民舒適便捷的交通環境。

交通處表示，這次選擇於深夜及凌晨運送，是因為部分節塊尺寸較寬，需使用至對向車道，並配合適當交通維持及由警方協助機動支援交通管制，才能將交通衝擊減至最低。

由於鋼梁運送視工程進度，預估要持續至9月。交通處表示，依照鋼梁大小分成兩條路線運送路線，原則將從龍德工業區行經縣道191線運至宜蘭市，再分A（金六結路-環河路）、B（中山路二段、三段）路線運至宜蘭橋工區。

其中，A路線因需由西門橋及慶和橋下穿越，高度受限，故鋼梁節塊高度較低部分原則採路線A運送；至於鋼梁節塊較高部分則原則採路線B運送，提醒民眾如果行經鋼梁運載路線，特別注意行車安全。

為讓工程順利進行，縣府團隊充分展現橫向溝通協調，自開工以來克服所有困難，最近除了橋梁上部結構加速進行組裝外，預計今年7月也會完成橋梁墩柱（下部結構），目前工程進度略有超前，預計今年底完工。

為了配合宜蘭橋上梁，縣府在運送巨大鋼梁的過程中，全程由警方配合進行交通管制。圖／縣府提供
為了配合宜蘭橋上梁，縣府在運送巨大鋼梁的過程中，全程由警方配合進行交通管制。圖／縣府提供
宜蘭橋上梁了，巨大鋼梁運抵工區。圖／縣府提供
宜蘭橋上梁了，巨大鋼梁運抵工區。圖／縣府提供

警察 林姿妙 建中

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