台東公東高工畢業典禮 學校頒發三大獎項

天主教公東高級工業職業學校109年畢業典禮，今天在祝福與師生依依離情中，歡送342位應屆畢業生，也開啟他們青春歲月中的另一個新旅程。獲白冷會精神獎的趙家佑發言：「謝謝學校給他的建築夢愈來愈近了」。

公東高工今年畢業生中有著各項傑出的表現，包括國際發明展、全國技藝競賽中獲得多個獎牌殊榮。另在繁星計畫及技優甄選錄取表現，也有亮眼的成績，且應屆畢業生中，共有104位獲得國家乙級技術士證照。

畢業典上學校頒發最具特色的三大獎項，白冷會精神獎、錫神父紀念獎與公東精神獎，分別由趙家佑、沈恩祈和林紘緯同學獲得；另木工藝術傳承獎，則有吳宗賢、沈東霆、陳伯帆、陳敬佑及蘇芳諺等5位同學獲得。

「3年來，我在學校學到紮實的建築知識。」繁星錄取台北科技大學的趙家佑說，繁星甄選志願中填上唯一的志願台北科技大學，順利錄取了，感謝教導的老師們與一起奮鬥流汗實習、陪伴考過技能檢定的同學們，給他的建築夢愈來愈近了。

校長黃淑英表示，學校秉持錫質平神父愛的精神，在全力輔導學生技藝技術之外，也格外重視品格教育，近年來積極讓學生們朝向最新科技的技術發展，並在傳統精神價值與技術中，學習到具備競爭力的功夫。