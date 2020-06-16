宜蘭沙灘出現金屬錐狀物 民眾議論
宜蘭縣壯圍鄉永鎮沙灘今天上午出現一塊不明金屬錐狀物，由於無論從外觀或結構並非一般人所熟知物品，引起民眾議論，有人推測是火箭、飛彈等殘骸，不過仍待專業單位證實。
這塊錐狀物並非整個包覆，大約是3/4的錐狀物，疑為金屬構造，上下直經差距頗大，上方較短，下方直徑則顯得長許多，整個錐狀物長度約一名成年人雙手攤開，內側則各有一整排螺絲鎖著疑似鋼板結構。
錐狀體疑在海上漂流許久，已布滿許多貝類，白色塗裝外表也有大面積脫落跡象，呈現淺褐色，內部則有金屬蜂巢狀結構和疑為泡棉和黑色點狀材質等填充物。消息一出，有人懷疑是火箭、飛彈或飛機，甚至推測可能是衛星殘骸，不過，這塊錐狀物究竟為何，仍待專業單位進一步調查。
楊姓男子接受媒體訪問表示，友人在臉書（Facebook）上傳一塊金屬錐狀物照片，他好奇前往查看，第一眼看去，感覺像是飛機尾部殘骸，從材質由好幾種組成，又像是大型客機的。
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