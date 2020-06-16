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花蓮慈濟健康照護進駐吉安鄉 提升民眾自我照護能力
花蓮慈濟醫院承接衛生福利部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與通訊技術，整合智慧醫療照護科技，進駐吉安鄉社區，完成民眾的家庭健康戶口名簿，並培訓健康守門人教導民眾量血糖、血壓，提升自我照護能力，在花東打造沒有圍牆的醫院。
慈濟醫院以2018年秀林鄉建置平台為基礎，將經驗複製到花蓮吉安鄉與台東海端鄉，透過海端、吉安衛生所與關山、慈濟醫院資料完成家庭健康戶口名簿，並招募健康守門人進行在地化照顧服務，結合衛生所慢性病管理系統、部落文化健康站及社區日間照護中心，目標為「醫療在地化」、「照護社區化」及「救護即時化」，完成照護網絡。
慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，花蓮慈濟醫院積極發展家庭健康戶口名簿，裡面記錄的不是戶籍資料，而是包括民眾的就醫、用藥、疾病史、健檢等資料，可更快速找出患有糖尿病、肝病、胃癌或慢性阻塞性肺病等慢性病患，進行居家關懷。
除此之外，吉安衛生所和光鹽診所合作，培訓保健志工成為健康守門人，教導慢性病患者在家中自行量測血壓血糖，發展社區相互照顧網絡。
患有糖尿病五年多的吉安鄉民李惠鎮分享，在健康守門人的陪伴下，不僅學會如何操作血糖機與飲食控制，飯前的血糖值也從130多漸漸趨近正常的90多，也會主動詢問飲食和運動上要如何健康促進，關心自己的血糖狀況。
吉安鄉衛生所主任莫那．瓦旦表示，不再只有診所才能量血壓、血糖，鄉內長者透過手機就可掌握個人健康數據，在提升鄉民自我照護能力的同時，也讓醫護人員能即時了解民眾健康狀況。
吉安鄉長游淑貞特別感謝衛福利支持，還有花蓮慈濟醫院及吉安鄉衛生所的承擔，串聯社區診所、銀髮福氣站及部落文化健康站，整合科技照護功能，使醫療照護科技能進駐吉安鄉偏遠地區，提供鄉親便捷的醫療照護網。
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