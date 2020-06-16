快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮慈濟健康照護進駐吉安鄉 提升民眾自我照護能力

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
高齡80歲的福氣站志工邱桂蘭（中）學會為民眾測量血壓，發展社區相互照顧網絡。圖／花蓮慈濟醫院提供
高齡80歲的福氣站志工邱桂蘭（中）學會為民眾測量血壓，發展社區相互照顧網絡。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院承接衛生福利部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與通訊技術，整合智慧醫療照護科技，進駐吉安鄉社區，完成民眾的家庭健康戶口名簿，並培訓健康守門人教導民眾量血糖、血壓，提升自我照護能力，在花東打造沒有圍牆的醫院。

慈濟醫院以2018年秀林鄉建置平台為基礎，將經驗複製到花蓮吉安鄉與台東海端鄉，透過海端、吉安衛生所與關山、慈濟醫院資料完成家庭健康戶口名簿，並招募健康守門人進行在地化照顧服務，結合衛生所慢性病管理系統、部落文化健康站及社區日間照護中心，目標為「醫療在地化」、「照護社區化」及「救護即時化」，完成照護網絡。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，花蓮慈濟醫院積極發展家庭健康戶口名簿，裡面記錄的不是戶籍資料，而是包括民眾的就醫、用藥、疾病史、健檢等資料，可更快速找出患有糖尿病、肝病、胃癌或慢性阻塞性肺病等慢性病患，進行居家關懷。

除此之外，吉安衛生所和光鹽診所合作，培訓保健志工成為健康守門人，教導慢性病患者在家中自行量測血壓血糖，發展社區相互照顧網絡。

患有糖尿病五年多的吉安鄉民李惠鎮分享，在健康守門人的陪伴下，不僅學會如何操作血糖機與飲食控制，飯前的血糖值也從130多漸漸趨近正常的90多，也會主動詢問飲食和運動上要如何健康促進，關心自己的血糖狀況。

吉安鄉衛生所主任莫那．瓦旦表示，不再只有診所才能量血壓、血糖，鄉內長者透過手機就可掌握個人健康數據，在提升鄉民自我照護能力的同時，也讓醫護人員能即時了解民眾健康狀況。

吉安鄉長游淑貞特別感謝衛福利支持，還有花蓮慈濟醫院及吉安鄉衛生所的承擔，串聯社區診所、銀髮福氣站及部落文化健康站，整合科技照護功能，使醫療照護科技能進駐吉安鄉偏遠地區，提供鄉親便捷的醫療照護網。

花蓮慈濟醫院與吉安鄉合作，完成民眾健康戶口名簿，提升慢性病患自我照護能力。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院與吉安鄉合作，完成民眾健康戶口名簿，提升慢性病患自我照護能力。圖／花蓮慈濟醫院提供

衛生所 吉安 慈濟

延伸閱讀

花蓮美崙國中通學步道將完工 給學生安心上學人行空間

端午吃粽勿放縱 慈濟營養師：一天一顆剛剛好

花蓮慈濟院長林欣榮返母校 設置靜思閱讀書軒

外籍神父在台奉獻故事 花蓮市公所購書傳愛

相關新聞

猴子軍團入侵 台東鳳梨農種8千顆只剩4千顆

台東猴害問題持續，延平鄉鳳梨農朱益利栽種8千顆鳳梨，從今年3月開始，就和猴子軍團對抗，好不容易明天要採收，卻已被猴子啃食...

台東公東高工畢業典禮 學校頒發三大獎項

天主教公東高級工業職業學校109年畢業典禮，今天在祝福與師生依依離情中，歡送342位應屆畢業生，也開啟他們青春歲月中的另...

花蓮慈濟健康照護進駐吉安鄉 提升民眾自我照護能力

花蓮慈濟醫院承接衛生福利部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與通訊技術，整合智慧醫療照護科技，進駐吉安鄉社區，完...

基隆藝文解封 文化局開放場地借用、街頭藝人展演申請

響應防疫新生活，因疫情暫停開放的基隆文化中心會議室、市民廣場、文化廣場，文化局長陳靜萍今天表示，即日起，開放各單位借用；...

羅東藝穗節起跑…取消大踩街 改「森入羅東」小旅行

因為疫情關係，宜蘭今年有許多大型活動都停辦，「羅東藝穗節」仍繼續維持，鎮公所昨天舉行開幕式，這次取消以往最熱鬧的大踩街，...

車停逾3分鐘 台東車站開罰

台東縣警局昨天起在台東火車站實施科技大執法，提醒台東縣民或外地遊客，即日起任何車輛只要在火車站前的下客區，停等逾3分鐘，...

宜蘭獲贈口腔保健醫療車 偏鄉有福了

宜蘭有9個鄉鎮市牙醫醫療資源不足，其中2個山地鄉無牙醫診所，只能靠衛生所提供服務。經由國際扶輪全球獎助金協助，縣衛生局昨...

碇內防汛石板路 重鋪柏油更平整

基隆市暖暖區碇內防汛道路原有一段長約200公尺的石板路，高低不平常讓行人跌倒，推輪椅、嬰兒車的民眾更視為畏途，民眾陳情多...

議員批夏戀無新意 花縣府：已檢討

花蓮夏戀嘉年華因疫情延到8月25日登場，紅面鴨FUN暑假活動則在8月1日舉辦。縣議員魏嘉彥昨天質詢，批評每年活動大同小異...

4人清除小花蔓澤蘭354公斤 換得收購金1770元再捐社區

外來入侵植物小花蔓澤蘭對台灣生態危害嚴重，台東區林管處為加強防治及移除工作，今年啟動收購作業，每公斤收購價為5元，卑南鄉...

台東火車站前下客區即起科技執法 車輛停等逾3分鐘開罰

台東縣警局今天起在台東火車站實施科技大執法，提醒台東縣民或外地遊客，即日起任何車輛只要在火車站前的下客區，停等逾3分鐘，...

花蓮新城鄉首推振興券 入住飯店民宿送200元

搶在中央發放振興三倍券前，花蓮縣新城鄉首創搶先推出萬張「曼波振興券」，只要在鄉內62家住宿花費滿1千，就送200元曼波振...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。