基隆藝文解封 文化局開放場地借用、街頭藝人展演申請

響應防疫新生活，因疫情暫停開放的基隆文化中心會議室、市民廣場、文化廣場，文化局長陳靜萍今天表示，即日起，開放各單位借用；另外，暫停開放街頭藝人展演，田寮河岸信一路側富狗橋至金雞橋段、仁一路側富狗橋至金雞橋段、市民廣場，恢復受理街頭藝人展演申請。

陳靜萍表示，配合疫情和緩決定解封，田寮河兩岸與市民廣場，在6月24日後，開始開放登記准演，請街頭藝人演出前先取得場地同意使用證明後申請准演，場館開放表演團體申請演出，本周日有歌仔戲「王魁負桂英」表演，索票踴躍，首日即額滿。

陳靜萍說，所轄場館將全面開放使用，惟仍需做好防疫措施，民眾進劇場觀賞演出，需遵循勤洗手、戴口罩、實聯制及不獻花、致意、合照等4原則。進入文化中心，不再強制戴口罩，但仍維持體溫量測。文化局密切關注中央流行疫情指揮中心各項鬆綁措施，隨時滾動式調整防疫配套措施。

文化局表示，基隆市街頭藝人展演，依規除需先向場地管理單位，取得場地同意使用證明外，並需於每月20日前，向文化局申請次月准演。配合滾動式政策調整，市民廣場及田寮河岸展演點，申請7月份展演者，申請期程修正為6月20日前送場地申請，6月24日前送文化局申請准演，6月30日於文化局官網公告准演名單。8月起，將恢復正常期程辦理。