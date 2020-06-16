花蓮美崙國中通學步道將完工 給學生安心上學人行空間

花蓮市公所向營建署爭取近千萬元經費，在美崙國中和東華大學附設實驗小學周邊施做通學步道，重新施做圍牆及人行步道，讓學生可以安心行走，不必與車爭道。市長魏嘉賢今天前往了解工程狀況，表示也會盤點市區校園周邊，逐步推動通學步道。

美崙地區國中小人行空間改善工程，由市公所向營建署爭取近993萬餘元，公所自籌148萬餘元，今年3月施工，施工區塊包括美崙國中及華大附小周邊.

魏嘉賢表示，美崙國中位於中美9街的後門處，僅右邊有人行步道，左邊常停滿汽機車，學生上學、放學回家路上，必須與車爭道，非常危險，透過人行空間改善工程，希望保障學生、行人的安全。

為了這項工程，美崙國中也配合將校園圍牆退縮一公尺半，施工單位打掉老舊圍牆，新的圍牆砌上淺棕色板岩，搭配深咖啡色系牆柱，更有立體感，人行步道鋪上高壓混凝土透氣磚。

美崙國中校長孫台育感謝市公所打造通學步道，給予學生和行人更安全的行走環境。