花蓮美崙國中通學步道將完工 給學生安心上學人行空間
花蓮市公所向營建署爭取近千萬元經費，在美崙國中和東華大學附設實驗小學周邊施做通學步道，重新施做圍牆及人行步道，讓學生可以安心行走，不必與車爭道。市長魏嘉賢今天前往了解工程狀況，表示也會盤點市區校園周邊，逐步推動通學步道。
美崙地區國中小人行空間改善工程，由市公所向營建署爭取近993萬餘元，公所自籌148萬餘元，今年3月施工，施工區塊包括美崙國中及華大附小周邊.
魏嘉賢表示，美崙國中位於中美9街的後門處，僅右邊有人行步道，左邊常停滿汽機車，學生上學、放學回家路上，必須與車爭道，非常危險，透過人行空間改善工程，希望保障學生、行人的安全。
為了這項工程，美崙國中也配合將校園圍牆退縮一公尺半，施工單位打掉老舊圍牆，新的圍牆砌上淺棕色板岩，搭配深咖啡色系牆柱，更有立體感，人行步道鋪上高壓混凝土透氣磚。
美崙國中校長孫台育感謝市公所打造通學步道，給予學生和行人更安全的行走環境。
魏嘉賢表示，他上任後重視打造人本環境，尤其良好的通學環境是他施政重要一環，任內逐一爭取經費改善，包括市區明義、中原、鑄強等多校已施做通學步道，這次改善重點是美崙地區的華大附小和美崙國中，未來會持續向營建署爭取經費，在市代會支持下，將市區各校逐步施做通學步道。
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