基隆嶼7月1日開放登島每天限1200人 預約平台明上線

在國內疫情穩定及安心旅遊之際，基隆市長林右昌人馬天正式宣布，基隆嶼確定將於7月1日正式開放登島，今年登島行程全面改採預約制，每天限1200人，民眾可於6月17日起至基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢相關登島資訊，出發前先向經市府核准登島船舶進行預約，再由船家協助預約登錄。

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，市府整合各港口、船家共同推出「環島+遶島」2小時遊程及「全島＋遶島」3.5小時遊程並統一票價供民眾選擇。「環島+遶島」2小時遊程將於7月1日上路，另登山步道工程預計6月底完工，惟初夏氣候較不穩定，若因天候影響無法如期如質完工，「全島＋遶島」3.5小時遊程就可能延後，不過，最遲7月15日就能讓遊客走上燈塔，俯瞰基隆嶼美景。

公定票價二合一行程700元（繞島+登島，2小時）；三合一行程850元（繞島+登島+燈塔，3.5小時）；四合一行程1050元（三合一+象鼻岩，4小時）；只有繞島不上岸450元。

除了預約平台外，今年市府也於封島期間進行環島及登山步道整修，同時，也針對船舶狀況、救生逃生設備、上下船便利性、導覽配備及遊客候船空間等相關服務設施進行評比，並要求每艘船皆隨團配有受紅十字會急救員訓練之專業導覽解說人員，以提升基隆嶼登島船舶服務品質。

曾姿雯建議，預約基隆嶼行程的遊客不妨安排基隆2日遊，走訪周邊景點如正濱漁港、和平島公園、海科館、容軒步道、101高地、大坪海岸，享用手工碳烤吉古拉、八斗子阿婆小籠包等在地特色美食，探索出專屬的基隆私房路線。

有「台灣龍珠」之稱，因遭受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，今年整建完成，以嶄新面貌正式全面對外開放登島觀光，並採人數總量管制。基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。