獼猴鳳梨田搗亂收成只剩一半 台東農民無奈

台東縣延平鄉朱姓農民種了8000株鳳梨苗，每天都遭到台灣獼猴啃採，經過半年纏鬥，只剩下約4000顆鳳梨，明天將開始採收，他無奈地說，「能收多少就按照上天的旨意了」。

「很想了解吃一口就丟掉，再採一顆是什麼意思」布農族農民朱益利今天到鳳梨園巡視鳳梨，他早已有心理準備，猴子又會趕在他到田裡前先下山採鳳梨，果然如他所料，地面上又有被採下的鳳梨。

他說，「也真奇怪，不要吃的就不要採嘛，7、8顆放在那裡，是等變熟再來吃嗎」，其中只有幾顆啃了1、2口，其他的原封不動，已遭毒手的鳳梨，他就只能帶回去餵豬羊。

不過，朱益利也感謝猴子，看到被吃過的鳳梨才知道鳳梨已經成熟，明天可以開始採收了。

住在台東縣延平鄉的青農朱益利去年在紅葉部落山腳下種了3分地鳳梨，總計種了8000株鳳梨苗，同時開啟了他和台灣獼猴的爭奪戰。

朱益利表示，鳳梨從種下幼苗到採收結束前，都必須和猴子作戰，尚未長鳳梨時，猴子會拔嫩苗吃，被拔過的嫩苗只會長大不會結果；開始結果後，猴子就換摘果來吃，他無奈地說，「明明很酸，且果皮都是刺，但看猴子吃得很過癮」。

朱益利為了驅猴，什麼方法都用盡，清晨太陽將出來前，就趕到農田放沖天炮嚇猴，但是等他走了，猴子又會再來；也嘗試設計定時放鞭炮裝置，但是猴子發現「無傷害」後就不怕了。

他會固定在田的周圍綁狗，但猴子會從狗狗到不了的死角竄出跑進田裡；猴子很聰明，最會利用雨天偷襲，因為牠知道下雨天不會有人出現，「說真的，我已經不知道怎麼對付牠們了」。

今年4月底鳳梨已生長有一個成人拳頭大，可以開始套袋，朱益利說，「種了8000株鳳梨苗，現在剩下約4000顆鳳梨，還有一些不良果，恭喜猴子獲勝」。

他表示，最後的採收期，還是要跟猴子搶鳳梨，「能收多少就按照上天的旨意了」，也希望大家能幫忙訂購他的「猴子鳳梨」，品嚐一下是有多好吃。