醫師有夢 戴豐秋改變部落喝酒換品咖啡

出身花蓮秀林鄉重光部落的戴豐秋，在瑞穗開設診所濟世救人，因緣際會愛上咖啡、鑽研咖啡，帶動部落種植咖啡樹；他努力改變族人喝酒習慣，抱著感恩的心，帶動部落發展。

戴豐秋開業的診所位在瑞穗鄉北邊，方圓數公里沒有醫療院所。他為附近原住民、客家、閩南等族群提供家庭醫療服務，「在診所常會碰到有人掛號費付不出來、或是健保卡因欠費而不能用，這些鄉親若是因喪失鬥志不工作而造成的，我就會氣得罵他們，不能永遠欠人家，一定要去掙錢為自己找回自信與自尊」。

外科出身的戴豐秋來自花蓮鯉魚潭邊的重光部落，重光部落在秀林鄉文蘭村內，原名「柏拉瑙」（Branaw），意指肥沃且適於種植作物之地，早年種植生薑及山蘇，但隨著人口外移，土地逐漸荒廢或是種植檳榔樹。

他說，這個部落培養出多名醫師，可能因為風氣純樸，沒有五光十色的外在誘惑，部落內居民以教堂為中心，大家如同一家人般互相扶持，教會也給予充分的鼓勵。

戴豐秋說，小時候部落裡的孩子幾乎都是展望會的受助兒。由於父親是牧師，父母長年遠在中橫的天祥傳福音、一週回家一次，兄弟姐妹們得自己打水、煮飯，「沒飯吃就砍木頭、抓蛇換米，或是幫鄰居工作也能換一頓飯；在部落裡物質雖然貧困，卻像大家庭一樣，感情特別好。」

成為台灣世界展望會資助童後，戴豐秋對社工老師印象深刻。「帶我們出去玩、給我們獎學金、教我們寫卡片學會感恩，這些點點滴滴的幫助對當時部落孩子來說意義重大。」他舉例過去山上孩子無鞋可穿、沒見過彩色筆，但展望會為他們打開了接觸外界的窗。

部落因缺乏就業機會，大多數人都外出工作，留下老人小孩。戴豐秋看到這種現況，加上懷念幼時部落互助友愛的氛圍，心中一直思忖自己能為部落做些什麼。

戴豐秋高醫畢業後陸續在澎湖、蘭嶼、花蓮市服務，最後選擇回瑞穗偏鄉行醫，他說「時間真的會改變人，年輕時跑來跑去，現在一放假就想回到山上部落。」

當年在蘭嶼衛生所服務時，戴豐秋利用放假的機會回台灣進修，在高鐵站眼見人手一杯咖啡，香氣濃郁誘人，讓他想起家鄉部落族人卻是無法放下酒杯。「我的心願是以後不要再讓別人說重光部落窮人多，而是農人多；族人不要再喝酒，而是喝咖啡」。

戴豐秋開始認真研究咖啡的益處與種植技巧，5年前在老家土地上，種下重光部落的第一棵咖啡樹，並成立秀林鄉特用作物（咖啡）產銷班第一班，並已陸續推動部落種植咖啡總計17公頃，去年在農糧署協助下通過12公頃的有機咖啡驗證及運用舊校舍設置咖啡體驗中心，希能透過有機咖啡產業，活絡部落經濟，讓年輕人願意回鄉。

雖然前兩年學種咖啡挫折不斷、甚至一度想放棄，但隨著經驗累積，如今已見成績，107年在縣府舉辦的咖啡評比大賽中勇奪金牌獎。

現在每週休診時間，戴豐秋帶著家人回部落和族人持續耕耘咖啡園，這正是他抱著感恩的心，盼望以咖啡產業帶動部落發展的心意。「從小到大受到許多人幫助，如今有一點點餘力，要以行動回饋社會。」他目前也分別資助一名亞美尼亞男童與桃園復興鄉女童，多年來捐助不斷，點滴愛心一直持續。