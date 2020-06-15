影／羅東藝穗節開幕 帶民眾「森入羅東」社區小旅行
疫情關係，宜蘭今年有許多大型活動都停辦，「羅東藝穗節」仍繼續維持，鎮公所今天舉行活動開幕式。這次取消以往最熱鬧的大踩街，改以「森入羅東」小旅行呈現，要讓遊客細細品味羅東小鎮的不同風貌。
羅東鎮公所與代表會結合各社區民眾宣布活動正式起跑，百人齊聚羅東中山公園大跳「藝穗之舞」，營造歡樂氣氛。鎮長吳秋齡表示，藝穗節進入第19年，今年因為新冠疫情，取消大小踩街，但是把原本半個月的活動時間延長成為二個月。
今天起展開的「社區小旅行」，將由文史專家、文化廊道志工導覽，解說關於文化景點、廟宇、檜木、先民與土地的美好故事，讓在地耆老、民眾在社區各地點訴說生活的點滴，傳承在地記憶。
鎮公所表示，以前太平山森林伐木下來，檜木的終點集散地就在羅東鎮，造就日後成為商業重鎮，羅東也有很多具有特色及各老歷史的廟宇，與在地民眾生活息息相關，至於美食方式也有全國知名的羅東夜市。這次共有21個社區推出超過90場次的小旅行，預計會有二千多人參加。
今天起跑活動還有羅東藝穗節「做伙來羅東」宣傳片募集，總獎金37萬元，影片募集即日起至8月15日，遊客到羅東旅行的同時，也深入巷弄間，探索一段段耐人尋味、觸動人心的故事，以60秒紀錄並分享旅行的點滴，品味小鎮風華，詳細資訊上羅東觀光旅遊網查詢( http://travel.lotong.gov.tw)。
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