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外籍神父在台奉獻故事 花蓮市公所購書傳愛

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮市長魏嘉賢今天拜訪玉里天主堂神父劉一峰，並認購280冊「台灣東海岸的法國牧者」一書供市立圖書館收藏，也將分送給縣內各學校，讓更多人知道外籍神父在台奉獻的故事。

天主教法國巴黎外方教會360年來至今已派4000多名教士到亞洲服務，包括60多位神父來台傳道、關懷弱勢。國立自然科學博物館為這些傳教士出版「台灣東海岸的法國牧者」一書，探討外方教會對台灣的貢獻及影響。只是當年陸續來花蓮服務的神父們，隨時間過去多已凋零，只剩寥寥幾人。

魏嘉賢上月曾出席這本書的發表會，他說，為表達對這群深耕花蓮土地牧者的敬意，市公所特別採購280冊書籍，盼將良善的公益精神廣傳，讓更多花蓮人知道這群勇敢牧者的貢獻，並且延續這股國際間互相幫助的力量。

花蓮市公所表示，採購280冊圖書將寄到縣內各大、中、小學圖書館典藏，透過書籍讓學子了解到這群牧者的事蹟與貢獻，特別是對原住民與花蓮地區的影響，同時也將推薦給公所各主管，公務之餘可以更用心於公益上。

魏嘉賢今天赴玉里拜訪劉一峰，並將認購的費用10萬元支票交給劉一峰。劉一峰感謝大家沒有忘記他們，也謝謝台灣給他們服務的機會，讓事蹟被報導傳播。

有「玉里的法國爸爸」之稱的劉一峰神父，25歲從法國來到台灣，在台灣服務逾50年。他說，當年選擇來台灣，是因為他出身法國的少數民族，了解弱勢族群面對主流社會的辛苦，當他得知台灣有許多原住民，所以選擇留在台灣。當時交通不便，搭船需一個多月時間才抵達台灣。

「這裡就是我的家，希望能在花蓮服務到人生的最後一刻。」劉一峰說，下一階段的目標是希望籌建街友宿舍，讓花蓮南區的街友有遮風避雨的地方，這個願望非常大，希望大家可以共襄盛舉一起響應。

法國 神父 魏嘉賢

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