基隆甄選教保員 284人報名搶47名額
基隆市今年新增13班幼幼班，市府預計甄選47名契約進用教保員，共有284名報考，將在21日舉行筆試，預計初選通過141名，7月11日複選，7月16日晚間6時公告錄取名單。
基隆市政府教育處今天表示，專科以上幼教、幼保相關科系畢業，具教師或教保員資格者，都可報考契約進用教保員甄選，專科畢業起薪新台幣3萬3000元、大學畢業3萬5000元、研究所畢業3萬7000元，除薪水外，每月還可領900元教保費，服務成績優良者，每年還能加薪1030元。
教育處指出，這次共有284名報考，其中包含2名男性，考生中最年輕20歲，最年長59歲，至於學歷部分，碩士7名，學士226名，副學士45名，高中職學歷則有6名。
教育處表示，初選預計通過141名，25日晚間8時在教育處官網公告，通過筆試初選人員7月11日進行複選口試及教學演示，7月16日晚間6時公告錄取名單。
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