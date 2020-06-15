花蓮議員批夏戀嘉年華一成不變 縣府：已檢討

花蓮夏戀嘉年華因疫情延到8月25日登場，紅面鴨FUN暑假活動則在8月1日舉辦。縣議員魏嘉彥今質詢，每年活動大同小異，縣府應推陳出新，才能留住遊客。縣府觀光處副處長張志翔答詢，已進行檢討，今年安排在地舞團，並更新水上劇場舞碼，絕對與往年不同。

魏嘉彥指出，這個活動這些年來一成不變，「觀眾早就看膩了」，造成近年的觀看人數每況愈下，紅面鴨也應該要更新，可換成時下年輕人流行的「戽斗動物」或是柴犬等，希望縣府能夠改變思維，活動規畫推陳出新，每年要有不同的主題性，如動漫主題曲等主題，以吸引觀光客參加。

魏嘉彥說，儘管縣府將夏戀及紅面鴨品牌化，但多年都套用相同模式辦理，難以吸引人潮，建議縣府可推出主題化演唱會，設計流行主題等，明年若疫情減緩，也可邀請國外歌手來台演唱，吸引歌迷到花蓮欣賞演唱會。

觀光處副處長張志翔回應，今年的夏戀嘉年華就有規畫花蓮在地演唱團體的前期海選活動，以增加在地音樂人演出機會，活動內容規畫會再檢討，納入各方意見，對於議員的建議，也將研究其可能性，讓演唱會更具吸引力。