台東火車站前下客區即起科技執法 車輛停等逾3分鐘開罰

台東縣警局今天起在台東火車站實施科技大執法，提醒台東縣民或外地遊客，即日起任何車輛只要在火車站前的下客區，停等逾3分鐘，一律開單告發違規停車，罰款新台幣600元至1200元不等。

縣警局表示，因民眾經常反映前往火車站接送親朋好友常是一場噩夢，有部分民眾直接將車輛停放在旅客出口處及車道上，而造成後方車輛無法行駛及堵塞。

縣警局指出，目前台東火車站站前道路已下客區及上客區兩車道，其中下客區未載客車輛不得進入，目前縣警局已在下客區建置科技執法設備，藉由攝影鏡頭蒐集下客區車道車輛進入、停等及離開時間，如車輛停止不動逾3分鐘，就以違規停車開罰600元以上1200元以下罰款。

另外，在大客車停車區經常發現駕駛人逆向行駛行為，危及其他離站車輛安全，相關科技執法設備也增設逆向行駛辨識取締功能，籲請民眾依指示標誌行駛，避免違規逆向行駛，確保站前行車有序及行車安全。

台東縣警局提民眾，即時起依前往火車站的目的，配合車輛分流，如需臨時停車等候親朋好友時，請將車輛停放在「上客區」車道，以維護站前交通順暢。