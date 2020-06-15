宜縣府獲贈370萬口腔保健醫療車 照顧偏遠鄉親
宜蘭縣有9個鄉鎮牙醫醫療資源不足，透過桃園西北扶輪社申請國際扶輪全球獎助金，縣府獲贈一輛造價新台幣370萬元「口腔保健醫療車」，以提升偏遠地區民眾醫療照護。
宜蘭縣政府表示，依據衛生福利部中央健康保險署公告，宜蘭縣壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、南澳鄉、大同鄉、冬山鄉、頭城鎮、蘇澳鎮及礁溪鄉，共計9個鄉鎮牙醫醫療資源不足，宜蘭縣迫切須規劃偏遠地區牙醫巡迴醫療服務。
縣府指出，這輛口腔保健醫療車設備包括牙醫治療台、X光室及全套消毒儀器等，造價約新台幣370萬元，能即時提供民眾洗牙、照X光、牙齒塗氟處理、補牙等例行檢查。
縣府表示，口腔保健醫療車未來將發揮「就近性服務」概念，結合宜蘭縣牙醫師公會及社區基層牙醫診所至各鄉鎮社區定點服務，並加強社區民眾口腔保健觀念和疾病預防，為民眾健康把關。
宜蘭縣長林姿妙表示，期盼藉由口腔保健醫療車將服務推展至牙醫醫療資源不足地區，讓更多縣民都能受惠，共同「拚出宜蘭好健康」。
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