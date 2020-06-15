快訊

兩韓關係緊張！金與正威脅採軍事行動 文在寅首回應

美方封殺令顯現！前員工爆料：傳華為7月將裁員50%

宜蘭獲贈口腔保健醫療車 將定點服務偏鄉居民

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭縣獲贈一輛口腔保健醫療車，將前進偏鄉地區提供牙疾診療服務。圖／衛生局提供
宜蘭縣獲贈一輛口腔保健醫療車，將前進偏鄉地區提供牙疾診療服務。圖／衛生局提供

宜蘭有9個鄉鎮市牙醫醫療資源不足，其中兩個山地鄉沒有牙醫診所，只能靠衛生所提供服務。經由國際扶輪全球獎助金協助，縣衛生局今天獲贈一輛口腔保健醫療車，未來將結合牙醫師前進偏鄉，照顧民眾健康。

根據衛福部健保署公告，宜蘭共有9個鄉鎮為牙醫醫療資源不足地區，包含壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、南澳鄉、大同鄉、冬山鄉、頭城鎮、蘇澳鎮及礁溪鄉，而其中兩個原鄉大同及南澳沒有牙醫診所，只能依靠衛生所的牙醫師提供醫療，迫切需要牙醫巡迴醫療服務。

宜蘭縣提出口腔保健醫療專車勸募計畫，透過桃園西北扶輪社規畫並申請國際扶輪全球獎助金，今天獲頒「口腔保健醫療車」，車內設備包括牙醫治療台、X光室及全套消毒儀器等，能即時提供民眾洗牙、照X光、牙齒塗氟處理、補牙等例行檢查。

林姿妙感謝國際扶輪3502地區總監楊肅欣、桃園西北扶輪社社長呂坤忠暨社友們熱心公益，極力為宜蘭爭取口腔保健醫療車，盼藉由口腔保健醫療車，把服務推展到牙醫醫療資源不足的各角落，讓更多民眾受惠。

衛生局表示，口腔保健醫療車發揮「就近性服務」概念，結合縣內牙醫師公會及社區基層牙醫診所前往醫療不足地區，提供定點服務，並加強社區民眾口腔保健觀念及疾病預防，為縣民健康把關。

宜蘭縣獲贈一輛口腔保健醫療車，將前進偏鄉地區提供牙疾診療服務。圖／衛生局提供
宜蘭縣獲贈一輛口腔保健醫療車，將前進偏鄉地區提供牙疾診療服務。圖／衛生局提供

牙醫 衛生所 醫師

延伸閱讀

陽明防疫英雄／徐迺維一手擘畫宜蘭抗疫藍圖

宜蘭頭城天空出現「火彩虹」讓人驚豔 像極了火焰鳥

宜蘭傳藝遊客回來了 鳩之澤休園到9月中旬

宜蘭兒童夢工廠繪畫 53人獲獎

相關新聞

台東火車站前下客區即起科技執法 車輛停等逾3分鐘開罰

台東縣警局今天起在台東火車站實施科技大執法，提醒台東縣民或外地遊客，即日起任何車輛只要在火車站前的下客區，停等逾3分鐘，...

花蓮新城鄉首推振興券 入住飯店民宿送200元

搶在中央發放振興三倍券前，花蓮縣新城鄉首創搶先推出萬張「曼波振興券」，只要在鄉內62家住宿花費滿1千，就送200元曼波振...

防汛道路被怨高低不平 水利署順應民意廢石板改鋪柏油

基隆市暖暖區碇內防汛道路原有一段「石板路」，景觀自然，但高低不平行人容易跌倒，推輪椅、嬰兒車的人更視為畏途。當地民眾陳情...

台東青年夫妻用心經營 原民美食阿粨熱銷港星

台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落魯凱族青年徐哲煌（弗納柳）、王禛壹夫婦創業，用心經營從家裡小廚房到建食品工廠，把原民傳統美...

產業向前衝／夫妻攜手推阿粨 小廚房變工廠

台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落魯凱族青年徐哲煌、王禛壹夫婦創業，從家裡小廚房到建食品工廠，將原民傳統美食「阿粨」變身佳餚...

台東安居家園 人龍接力1500本書

台東縣政府首棟出租社會住宅「安居家園」圖書室昨天落成啟用，台東縣長饒慶鈴上午與社區兒童以人龍接力方式，傳遞1500本藏書...

海大作東 北聯大首辦龍舟賽

台北聯合大學系統4所大學昨天在基隆海大舉辦北鼎體育聯賽，端午節快到了，海大積極發展海上運動教學，聯賽首次安排龍舟板競速比...

宜蘭兒童夢工廠繪畫 53人獲獎

宜蘭縣觀光工廠質量佳，但受疫情衝擊生意慘澹，縣府為提振觀光買氣，舉辦「兒童夢工廠」繪畫比賽，昨天表揚53名得獎學生，業者...

宜蘭天空現罕見火彩虹 網友直呼太美

宜蘭天空今天下午5時許出現罕見火彩虹，蘭陽博物館館長陳碧琳拍下照片上傳臉書，邀請網友一起抬頭欣賞奇景，有民眾直呼太美了，...

花蓮環保局推不塑餐廳 22家餐廳通過認證

現今環保餐具當道，許多店家汰換免洗餐具，花蓮縣環保局宣導環保觀念， 推出不塑友善餐廳認證，目前有22家餐廳業者通過認證不...

影／藝穗節「做伙來羅東」宣傳片募集起跑 總獎金37萬元

2020羅東藝穗節活動即將開跑，首波主打「做伙來羅東宣傳片募集」，總獎金高達37萬元，明天起至8月15日，歡迎遊客到羅東...

吉安客家文物展 一甲子義民爺見證客家歷史

吉安鄉擁有花蓮最多客家人口，今年鄉公所爭取客委會活化客家館舍經費150萬元，在好客藝術村舉辦「客徙之路」二次移民展。這次...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。