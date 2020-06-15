宜蘭獲贈口腔保健醫療車 將定點服務偏鄉居民

宜蘭有9個鄉鎮市牙醫醫療資源不足，其中兩個山地鄉沒有牙醫診所，只能靠衛生所提供服務。經由國際扶輪全球獎助金協助，縣衛生局今天獲贈一輛口腔保健醫療車，未來將結合牙醫師前進偏鄉，照顧民眾健康。

根據衛福部健保署公告，宜蘭共有9個鄉鎮為牙醫醫療資源不足地區，包含壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、南澳鄉、大同鄉、冬山鄉、頭城鎮、蘇澳鎮及礁溪鄉，而其中兩個原鄉大同及南澳沒有牙醫診所，只能依靠衛生所的牙醫師提供醫療，迫切需要牙醫巡迴醫療服務。

宜蘭縣提出口腔保健醫療專車勸募計畫，透過桃園西北扶輪社規畫並申請國際扶輪全球獎助金，今天獲頒「口腔保健醫療車」，車內設備包括牙醫治療台、X光室及全套消毒儀器等，能即時提供民眾洗牙、照X光、牙齒塗氟處理、補牙等例行檢查。

林姿妙感謝國際扶輪3502地區總監楊肅欣、桃園西北扶輪社社長呂坤忠暨社友們熱心公益，極力為宜蘭爭取口腔保健醫療車，盼藉由口腔保健醫療車，把服務推展到牙醫醫療資源不足的各角落，讓更多民眾受惠。