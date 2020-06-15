花蓮新城鄉首推振興券 入住飯店民宿送200元

搶在中央發放振興三倍券前，花蓮縣新城鄉首創搶先推出萬張「曼波振興券」，只要在鄉內62家住宿花費滿1千，就送200元曼波振興券，可在鄉內41家店折抵消費，預期可有3千萬元效益，活動日期自6月20日至7月31日止。

6月20日起，遊客在新城鄉轄內特約飯店、民宿住宿消費滿1000元，於住宿時完成姓名、身分證登記，由飯店或民宿發送每房面額50元4張曼波振興券，共計200元，每人限申請1次，發完為止。

新城鄉長何禮臺表示，鄉公所結合62家的旅宿業者及41家觀光業者，只要在指定的民宿花費滿1千元，每房就能領取200元振興券，在鄉內可跟有合作的商家消費抵用。6月中到7月底剛好是端午節連假及暑假，新城鄉搶得花蓮各鄉鎮第一個先機，推出小額振興券，成本僅7、80萬元，再加上補助業者花費50萬元，預期可達3千萬元的效益。

何禮臺說，新城鄉周邊環境緊鄰太魯閣國家公園、清水斷崖、七星潭、三棧溪等，都是花蓮知名的景點，每券面額50元，共計發行1萬張，預期鄉公所花小錢就可振興產業。

曼波振興券在單一店家使用不限張數，民眾可掃描振興券QR Code，查詢可消費店家，振興券不找零、不得更換現金，遺失不得要求補發。