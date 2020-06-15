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提振地方觀光 花蓮新城推曼波振興券

中央社 / 花蓮縣15日電

振興地方觀光，花蓮縣新城鄉公所結合鎮內62家旅宿41家業者推出「曼波振興券」，自6月20日起至新城鄉特約飯店、民宿住宿的遊客，贈送每房新台幣200元振興券。

凡於6月20日起到7月31日這段期間，於新城鄉特約合法飯店、民宿住宿，住宿費用達新台幣1000元以上者，由飯店或民宿業者直接發給每房200元曼波振興券，每人限申請1次。持券可到鄉內特約觀光、餐飲、伴手禮、農特產品等店消費，單一店家不限張數，全額抵用。

行政院推出的振興三倍券將在7月15日上路，新城鄉公所也搶先發行1萬張曼波振興券，每張面額50元，不找零，也不能更換現金，遊客消費購買商品，店家依稅法規定要開立發票。

鄉公所表示，新城是花蓮縣北端的向陽曼波城市，左擁雄偉的中央山脈，右抱廣闊的太平洋。有湛藍海面的七星潭月牙灣，鄰近太魯閣國家公園、清水斷崖及碧綠清澈三棧溪等，都值得一遊。

鄉長何禮臺指出，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，觀光、服務及各項產業均受到強烈衝擊。近期國內疫情趨緩，因此規畫曼波振興計畫，發行曼波振興券連結鄉內各項產業，希望達到振興觀光景點及產業效果。

民宿 太魯閣國家公園 疫情

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