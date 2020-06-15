端午連假 台鐵再加開東部幹線12列次
國內新冠肺炎疫情趨緩，端午節假期是多項管制逐步解封後第一個連假，台鐵訂票相當熱絡。經立委劉櫂豪爭取，再加開台北-台東來回12列次班車，6月17日凌晨起開放訂票。
民進黨籍立委劉櫂豪今天發布新聞稿表示，疫情趨緩，相關旅遊限制也逐漸解除，端午節4天連續假期，民眾返鄉以及前往台東地區旅遊需求旺，台鐵局原已加開114列次加班車並加掛486車廂；其中，東線加班車82列次、南迴10列次，但熱門時段車次車票皆已陸續售罄，因而要求台鐵再加開列車以疏運民眾。
台鐵將於6月24至28日再加開台北-台東來回共計12列次加班車，包括普悠瑪10列次、自強號2列次。訂於17日零時起開放訂票，有需求的民眾可留意台鐵局官方網站公告。
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