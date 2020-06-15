台東青年夫妻用心經營 原民美食阿粨熱銷港星

台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落魯凱族青年徐哲煌（弗納柳）、王禛壹夫婦創業，用心經營從家裡小廚房到建食品工廠，把原民傳統美食阿粨變身佳餚，成功外銷香港、新加坡，且與天香樓、晶華等名店粽子同列今年7－ELEVEN端午節預購商品。

來自台北34歲的平地女子王禛壹因熱愛原住民文化，5年前的暑假來到達魯瑪克部落參加當地的豐年祭，遇上同齡的魯凱族青年徐哲煌，被他風趣幽默吸引，兩人一見鍾情，成為結髮夫妻。

王禛壹說，婆婆及公公製作的阿粨（原住民小米粽）好吃到不行，因老人家不懂行銷，偶而會有公家單位訂購，作為辦活動時的小點心，公公婆婆才包阿粨，有時一整季沒訂單。

她覺得這麼好的東西，應讓大家知道，就鼓勵公公婆婆包，並要求公、婆除了確保食品衛生與口感，還要努力做到商品規格外，即商品大小、形體、重量一致。

王禛壹說，公公婆婆負責生產，她跟先生就帶著產品主動出擊到西部各企業福委會、參加縣府在國內外各地舉辦的展售會，最遠還跑到大陸北京、香港及新加坡，讓大家試吃，慢慢打開知名度，國內外訂單也跟著來。

兩人在去年成立公司「粨種人」，並將自家阿粨取名「粨發粨粽」。徐哲煌表示，粨發粨粽孕育於達魯瑪克，但為讓原住民美食發揚光大，也攜手利嘉部落共推阿粨，並獲得原住民族委員會第四屆百萬精實創業競賽肯定，去年7月遠赴北京參加創新創業競賽，獲得最佳新創事業獎。

達魯瑪克的家庭小廚房，在夫妻兩人努力下，變身有18位員工的食品工廠，為部落創造就業機會，包括東興村長陳興榮等部落族都難以想像，原民傳統美食也能成為7－ELEVEN端午節預購商品，甚至外銷到香港、新加坡。