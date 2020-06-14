花蓮環保局推不塑餐廳 22家餐廳通過認證

現今環保餐具當道，許多店家汰換免洗餐具，花蓮縣環保局宣導環保觀念， 推出不塑友善餐廳認證，目前有22家餐廳業者通過認證不塑友善餐廳，環保局鼓勵更多商家加入減塑行列。

環保局表示，現今全球塑膠製品過於便利，使用後遭丟棄的塑膠垃圾氾濫進而造成嚴重環境汙染及海洋生物浩劫，環保局持續推動源頭減量，減少一次性產品的過度使用，希望藉由不塑概念的宣導，推廣轄內餐廳業者加入不塑友善餐廳行列。

環保局指出，店家必須達到「內用不提供任何材質一次性用品」，並符合「外送餐點採用環保餐具並收回清洗重複使用」、「店內使用環保標章相關產品至少一項，如清潔劑、衛生紙等」、「優先使用在地有機食材並提供客製化餐點」、「外帶自備環保餐具或購物袋者給予消費優惠，如折扣或加量」、「任何其他創新減塑作為」等5項中的1項，並為營利事業登記店家，即可申請加入不塑友善餐廳。

經環保局審核後，即可獲得認證告示牌，因民眾響應環保，多會選擇到不塑餐廳消費，讓業績提高1、2成。欲成為不塑店家，申請表單可在「花蓮縣資源回收走透透」粉絲專頁，或「花蓮縣環境保護局資源回收資訊網」下載填妥後並蓋店章，以傳真、郵寄或親送方式，至環保局提出申請。