宜蘭天空現罕見火彩虹 網友直呼太美
宜蘭天空今天下午5時許出現罕見火彩虹，蘭陽博物館館長陳碧琳拍下照片上傳臉書，邀請網友一起抬頭欣賞奇景，有民眾直呼太美了，好想沖洗出來裱掛。
陳碧琳向中央社記者表示，下午5時許在宜蘭礁溪191縣道接近宜蘭交流道附近和頭城交流道的側車道拍下難得一見奇景，這是他首次親眼目睹火彩虹，感到非常驚喜。
陳碧琳說，他拍下照片後分享到臉書（Facebook），邀請大家趕緊抬頭仰望天空，欣賞難得一見畫面，有網友回應，「那是實景拍攝嗎？太美了」、「我好想沖洗出來裱掛」。
新竹氣象站主任湯舜然向中央社記者表示，一般民眾看見的彩虹是下雨時空氣中有水珠，透過折射而形成。「環地平弧」也是俗稱的「火彩虹」，則是透過雲中冰晶折射形成。
湯舜然說，火彩虹較為少見，成因首先至少要在6000公尺以上，高空中卷雲若冰晶數量足夠，透過冰晶折射才會形成，另外，火彩虹與地震無關，夏天確實較有條件形成。
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