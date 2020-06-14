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影／彩繪宜蘭認識鄉土 兒童夢工廠繪畫徵選送20萬好禮

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣舉辦兒童夢工廠繪畫比賽，文化國中林奕潔（前排左一）在比賽期間參觀了好幾家觀光工廠，努力畫，拿了三個獎。記者戴永華／攝影
宜蘭縣舉辦兒童夢工廠繪畫比賽，文化國中林奕潔（前排左一）在比賽期間參觀了好幾家觀光工廠，努力畫，拿了三個獎。記者戴永華／攝影

宜蘭縣觀光工廠的質量均佳，但這次受到疫情衝擊生意慘淡，縣政府為提振觀光買氣，舉辦「兒童夢工廠」繪畫徵選，今天表揚53名得獎學生，業者更加碼送20萬元好禮，感謝這群優秀的觀光工廠大使，提升其亮點與知名度。

受到新冠肺炎疫情影響，兒童節連假期間不宜遠遊，宜蘭縣政府結合縣觀光工廠發展協會在4月間舉辦「第一屆兒童夢工廠繪畫徵選」活動，各觀光工廠也提供多項親子遊程與優惠，讓爸爸媽媽帶著孩子體驗許多不同的親子旅遊規劃。

宜蘭推動觀光工廠起步早，且品質佳，目前加入觀光工廠發展協會的業者共20幾家。前文建會主委、安永心食館董事長翁金珠今天致詞時說，她在20幾年前就知道宜蘭有橘之鄉觀光工廠，全國非常有名，感謝縣長重視藝術文化，文化是觀光的根，宜蘭最好的資源就觀光，這次舉辦兒童夢工廠繪畫很棒，除了鼓勵小朋友外，未來也希望藉由優勢，透過縣府整合行銷，帶著業者去台北市做更大的推廣。

縣長林姿妙表示，繪畫徵選除了落實美感藝術外，更創造繪畫平台，使學童能發掘自我、發揮童真的創造力，主要是鼓勵鄉親利用假期帶孩子到戶外享受親子時光，探訪宜蘭在地觀光工廠。

縣府聘請專家、學者組成評審委員會選出53名特優、優等及佳作，各頒3千元到500元禮券，觀光工廠業者也送出好禮；其中文化國中學生林奕潔由家人陪同參觀好幾間觀光工廠，她筆下的宜蘭餅、一米特及蠟藝觀光工廠都得獎，實屬不易。

宜蘭縣觀光工廠發展協會理事長陳勝騰表示，孩子們彩繪一道繽紛的彩虹，讓人再展笑顏，這次集結縣內各觀光工廠最熱門的商品做為「觀光大使獎」優選禮品，總價值超過20萬元，孩子們快樂的笑容就是觀光工廠業者努力的原動力。

宜蘭縣舉辦兒童夢工廠繪畫比賽，由縣長林姿妙頒發獎狀給得獎的孩子，感謝他們為觀光工廠發掘亮點，幫助行銷。記者戴永華／攝影
宜蘭縣舉辦兒童夢工廠繪畫比賽，由縣長林姿妙頒發獎狀給得獎的孩子，感謝他們為觀光工廠發掘亮點，幫助行銷。記者戴永華／攝影

觀光工廠 親子 疫情

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