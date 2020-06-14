影／藝穗節「做伙來羅東」宣傳片募集起跑 總獎金37萬元

2020羅東藝穗節活動即將開跑，首波主打「做伙來羅東宣傳片募集」，總獎金高達37萬元，明天起至8月15日，歡迎遊客到羅東旅行的同時，不妨也深入探索巷弄間一段段耐人尋味、觸動人心的故事，用手中的鏡頭紀錄分享旅行的點滴，品味小鎮風華。

由於疫情關係，宜蘭包括綠色博覽會及童玩節等大型活動都停辦，至於2020羅東藝穗節雖然未停辦，但改變方式，第一次舉辦宣傳片募集活動，喜愛拍攝創作的青年學子、社會大眾一起用60秒紀錄羅東。詳細資訊上羅東觀光旅遊網查詢。

宜蘭縣羅東藝穗節的首波活動，拍攝在地的私房景點、文化歷史、特色小吃，鎮公所提供總獎金37萬元，個人得獎作品獎金最高5萬元，鎮長吳秋齡更親自上場為活動代言，拍攝「做伙來羅東」宣傳短片，為活動暖身。