宜蘭東嶽廟擲出立筊 遇地震未倒

宜蘭市東嶽廟昨天有名女信眾擲出立筊，經過今天凌晨地震，立筊依舊完好，主委林添福說，他擔任主委近20年來第2次出現立筊，感到非常神奇。

這名女信眾接受媒體訪問時指出，原本心想立筊不會撐很久，以為昨天就會倒下，沒想到凌晨4時許發生芮氏規模6.0地震，宜蘭縣最大震度有3級，立筊依然「安好」，讓她感到非常開心。

東嶽廟主委林添福向中央社記者表示，他擔任主委近20年這是第2次出現立筊，印象中上次是在1年多以前，整個筊杯是直立，維持3天至4天，這次則是橫立，廟方已用金紙將筊杯圍著供信眾欣賞，直到筊杯倒下。

林添福說，東嶽廟建於西元1878年，至今已有142年歷史，主祀東嶽天齊仁聖大帝。根據宜蘭市公所資料，東嶽廟位於宜蘭市區，農曆3月28日是東嶽大帝的誕辰，相傳東嶽大帝為五嶽之首，綜管人間吉凶禍福，是陰間最高的司法神。