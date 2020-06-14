「台灣龍珠」基隆嶼7月開放登島 直攻360度至尊美景

被譽為「台灣龍珠」的基隆嶼7月1日重新開放登島，想要前往旅遊民眾須向遊艇業者預套裝行程，船家再送基隆市政府審核，以送件時間排定登島順位，每日總量管制1200人，因此假日團若報名者太多，有人可能會無法如願登島。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，基隆嶼封島近1年，施工整修環島及登山步道，剛好趕上國內防疫新生活模式及暑假旺季，預定7月1日再次開放，接受民眾報名登島套裝行程，出海旅遊。

基隆嶼套裝行程分成二合一（繞島+登島）2小時700元，三合一（繞島+登島+燈塔）3.5小時850元，四合一（繞島+登島+燈塔+象鼻岩或和平島、外木山），費用是850元再視目的地加價約200元。

觀光及城市行銷處長曾雯說，基隆嶼步道工程預定6月底完工，目前進度略超前，7月1日確定二合一行程可以上路。考慮下半月工程船可能受天候影響，登山步道若無法如期開放，三合一行程就要往後延，但最晚7月15日讓遊客沿步道走上燈塔，在基隆嶼高點欣賞360度美景。

基隆嶼旅遊市場去年因由船家在碧砂漁港攬客出海，出現船家擺攤搶客，或是遊客到了碼頭因人數不足，無船可搭白跑一趟亂象，市府今年決定採行預約制，重 新建立觀光流程，打造基隆嶼旅遊全新品牌。

基隆嶼為火山島嶼，是由角閃石、黑雲母、石英、安山岩所構成，最高海拔182公尺。島上有海岸步道和登山步道，除步道和少數涼亭，無其他遊憩設施，觀光內容以風景和生態為主。

登山步道主要為木棧道，部分路段為陡坡設階梯直上，攻上高點時間，視腳程要30分鐘到1小時，登頂後可俯瞰基隆嶼及360度海洋美景，還可遠眺台灣本北部海岸線。