影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

太平山國家森林遊樂區的「鳩之澤溫泉區」，唯一通往該處的道路邊坡於日前發生崩塌，緊急搶修後恢復；但最近午後雷陣雨不斷且地震頻傳，今天上午崩塌面積持續擴大，連擋土牆都出現龜裂傾斜，災情不輕，羅東林管處緊急宣布即日起休園。

地震加上雷陣雨，今天上午7點多此處邊坡又開始崩塌，直到10點並無止歇跡象，並造成邊坡擋土牆龜裂及半傾倒。林務局羅東林管處長賴錫祿等人到場勘查，進行專業評估後，推測該崩塌有持續擴大的趨勢，為維旅遊安全，宣布鳩之澤溫泉區將休園到9月中旬。

前往鳩之澤溫泉區的唯一道路，於日5月31日曾發生上邊坡崩塌，溫泉管線連帶嚴重損壞，搶修後於6月6日恢復營運；但是在此季節，山區午後雷陣雨時常發生，原崩塌處今天再度發生無預警持續性落石，設置現場警示設施及緊急處理。

鳩之澤溫泉區是位於太平山國家森林遊樂區內宜專一線4.1k處延伸的支線道路，該支線道路長度1.3k，也是唯一通往鳩之澤溫泉區的道路，林管處考量1.2k支線道路上邊坡近期無預警持續性落石，影響行車及旅遊安全，將進行災害復建工程，包括鳩之澤自然步道封閉，也暫停提供煮蛋槽、泡湯等。