影／台東安居家園夢想書屋啟用 饒慶鈴與童人龍傳書

台東縣政府首棟出租社會住宅「安居家園」的圖書室今天中午11點落成啟用，台東縣長饒慶鈴與社區兒童人龍接力傳遞1500本藏書，圖書室取名「 夢想書屋」象徵社區兒童夢想起飛的原點。

圖書室是利用大樓不到十坪的閒置空間，卻是台東首座開放社區居民共同參與設計推動的圖書室，不僅由大樓住戶共同命名為夢想書屋，也由社區兒童彩繪圖書室，台東縣長饒慶鈴也畫了一隻俏皮可愛的海豚，今天啟用儀式上，她說「圖書室牆上有隻最漂亮的海豚，就是我畫的」。

今天上午10點，社區居民帶著自家小朋友與饒慶鈴參與人龍接力傳書活動，11點圖書室啟用儀式，饒慶鈴說，這座圖書館是夢想的起點，許多溫馨小事，積累成就今天的美事。

她說，必須感謝國立台灣史前文化博物館捐書1000餘本，縣府文化處捐書500本，還有住戶為圖書室命名，參與彩繪圖書室，大家辛苦準備的過程中，還有好鄰居7-Eleven、大埔鐵板燒店家送來飲料及點心慰問，她要小朋友跟著她高喊「一定要讀書」。