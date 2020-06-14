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觀眾回來了！傳藝宜蘭園區噶瑪蘭公主踩街 遊客滿滿

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，民眾最後到臨水劇場欣賞表演，劇場坐滿觀眾。圖／傳藝提供
宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，民眾最後到臨水劇場欣賞表演，劇場坐滿觀眾。圖／傳藝提供

疫情紓緩解封後，宜蘭傳藝恢復踩街表演，由噶瑪蘭公主帶領水族動物，在園區展開歡樂遊行，吸引很多遊客跟隨同樂並欣賞拍照，臨水劇場也坐滿觀眾。進入暑假後，傳兿將是遊客休閒度假的好去處。

「觀眾回來了！遊客的掌聲跟熱情為踩街注入更多動力。」宜蘭傳藝園區表示，年度駐園大戲「噶瑪蘭公主」，原本完整表演包含在園區魯班街與文昌街的歡樂水族遊行（約10分鐘），再把遊客帶進臨水劇場欣賞表演，完成全長近40分鐘的演出。

今年因為防疫避免群聚，自3月起暫停踩街表演3個多月，直到疫情解封，6月13日重新恢復。

恢復踩街的首個周末，遊客看到色彩鮮豔的龍宮水族演員在音樂的伴奏下穿梭遊行，無不拿起手機拍照錄影，踩街隊伍由劇中的說書人「燈籠魚」領頭，緊跟在後的角色有噶瑪蘭公主、龜將軍、小丑魚、鯊魚、龍蝦、蚌殼、水母、烏龜軍團。

另外，一身雪白的水母在魯班街演出表演高空走繩秀，胖嘟嘟的大烏龜護衛走在隊伍最後方，可愛吸睛，是小朋友的最愛。

《噶瑪蘭公主》是年度駐園大戲，演出日期到明年1月底，這期間只要園區有開園，每天都會演出兩場，上午場11：00，下午場14：00，每場40分鐘，不可錯過。

宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，一身雪白的水母在魯班街演出表演高空走繩秀。圖／傳藝提供
宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，一身雪白的水母在魯班街演出表演高空走繩秀。圖／傳藝提供
宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，跟隨同樂的遊客滿滿。圖／傳藝提供
宜蘭傳藝園區恢復噶瑪蘭公主踩街，跟隨同樂的遊客滿滿。圖／傳藝提供

噶瑪蘭 疫情 劇場

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