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綠島過山古道尋寶 觀察動植物生態

中央社 / 台東縣14日電

隨著新冠肺炎疫情解封，東管處主辦綠島「過山古道尋寶趣」遊程，自6月15日起至10月底將安排專業解說員帶領遊客一窺離島古道的奧妙。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，一般人提到綠島，會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水活動等，其實綠島山林擁有豐富的動植物生態，舉辦「過山古道尋寶趣」活動帶領遊客認識生態，即日起接受預約。

東管處指出，日前特別招聘一群志工，經過培訓及實地評鑑，希望透過專業導覽解說，讓更多民眾了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

綠島過山古道是昔日由南寮通往溫泉的路徑，早期沒有環島公路的年代，貫穿綠島就是靠這條古道。環島公路開通後，古道逐漸隱沒在荒煙蔓草中，民國85年，東管處重修古道，重啟往日的生活記憶。如今這條生態景觀豐富的古道，已成為體驗綠島山林的絕佳路線。

過山古道全長1.85公里，來回行程約需100分鐘。順著過山古道的石板路拾級而上，一路上自然生態豐富，隨時都可觀察到月桃、樹圮、蘭嶼土沈香、野牡丹、桃金孃各種綠島典型的植物，也可見到人面蜘蛛、攀木蜥蝪，運氣好的話還能遇上野生梅花鹿、山羌等動物。

東管處表示，「過山古道尋寶趣」遊程，自6月15日起至10月底止每週一至週五上午8時30分辦理，採預約參加，5人成團，將安排專業解說員帶領遊客一窺奧妙。

綠島 環島 溫泉

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