林右昌邀紙風車進駐 基隆藝文界連署聲明：樂見其成

紙風車劇團遭到祝融，日前基隆市長林右昌邀請紙風車劇團進駐閒置空間要塞司令部，基隆藝文界一群在地藝術、文史、藝文展演、創生發展工作者今晚發起聯合聲明連署，一同表達關心與訴求。期待品牌團隊進駐後，要塞司令部將成為基隆市展演的基地，解決基市展演空間不足問題，並有效活絡閒置場館，「我們與林市長同樣，樂見其成」。

聯合聲明指出，關於6月8日市長議會質詢提及邀請紙風車劇團進駐閒置空間要塞司令部的發言，讓在地的我們充滿期待，感謝市府對基隆藝文的關心及支持，提出對基隆兒童戲劇助益良多的提案，為在地藝文市場擾動做出貢獻。

基隆地方團隊長久面臨空間需求問題，無論是唯一展演場地的演出檔期安排不易，或是排練倉儲空間缺乏，在地團隊對空間的需求是存在已久的，這麼多年感謝基隆市文化局一直陪伴團隊跨越種種困難，提供無數協助；多年努力下，我們知道釋出閒置空間極為困難，有許多程序步驟需要時間處理，因此我們願意耐心等待。

得知要塞司令部即將開放的消息，我們非常期待也能參與其中，與其他在地青年，無論演藝團隊、地方創生、文創產業、地方社區、甚至街頭藝人等互相交流串連，共同為深愛的家鄉盡一份綿薄之力。

衷心地希望藉此機會，催生在地青年與團隊進駐公有閒置空間與歷史建築的條例辦法。身為基隆在地的一員，能夠留在家鄉工作是一件很幸福的事。期待場館盡早落定，讓在地團隊能善用我們的空間，落實與城市連結、與在地人交流的心願，歡迎各領域在地青年及團隊響應連署聲明。連署表單：https://forms.gle/eoAfT3Q2gdFFahU89

不少藝文界人士在知名畫家王傑臉書看到這份聯合聲明後，紛紛留言支持連署，反應十分熱烈。