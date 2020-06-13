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影／每片石板都帶著傷 地震碎石創作「拼回來」送給花蓮人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影
花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影

兩年多前的0206大地震，不僅造成花蓮市房舍倒塌、人命傷亡，也震碎大量石板，重創石材產業。花蓮出身的圖文創作者Duncan，邀請3名在地石雕藝術家，運用石材工廠震壞的大量碎石，拼成巨型裝置藝術作品「拼回來」，矗立在花蓮市自由廣場，今天發表，做為送給花蓮人的禮物。

「拼回來」是一座高3.2公尺、寬1.8公尺的石雕作品，呈石柱狀，由Duncan串連石雕藝術家王標、林立仁和葉權賢，以近20噸的碎石，堆疊出150層，再雕刻出招牌的Duncan公仔，以往上爬的動作呈現，象徵花蓮人受傷了也要再爬起來的堅毅精神。

作品今天在自由廣場發表，相當吸睛，Duncan因行程忙碌，由友人代表出席，3位石雕家們都到場，分享創作心得。

「每一片石板都帶著傷痕」王標說，這些石板被地震震傷，但經過重新組合，獲得重生，成為一件新的藝術品，也象徵著花蓮絕不會被擊倒的精神。

參與創作的藝術家們表示，過去都是用大塊石頭雕刻，但這次使用的是厚度僅2公分的石板，且石板原本是建築材料，必須先揀選、去除殘膠，打磨等，光是整理就花3個月，再以一個半月拼接、堆疊；碎石的材質有花崗岩、蛇紋岩、大理石等，硬度不同，堆疊的考量也不一樣，還必須考慮到耐重度等，相當不容易，但能為家鄉做事，一切辛苦都值得。

花蓮市長魏嘉賢頒贈「拼回來」的紀念品微縮模型給捐贈者莊子壽，也頒發感謝狀給辛苦的團隊人員。魏嘉賢說，Duncan本著想為花蓮做一件事，利用自身創作長才，結合在地藝術家及各界資源，串連所有善的力量完成這個作品；自由廣場曾是舊監獄所在地，但也能轉型活化，「拼回來」放在這裡，也能提醒翻轉人生、拚回來，非常有意義。

花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影
花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影
花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影
花蓮出身的圖文創作者Duncan，結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，今天在花蓮市自由廣場發表。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢說，「拼回來」設在自由廣場，很有意義，也象徵花蓮人不被擊倒的精神。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢說，「拼回來」設在自由廣場，很有意義，也象徵花蓮人不被擊倒的精神。記者王燕華／攝影
花蓮在地藝術家林立仁（左起）、葉權賢、王標說，創作「拼回來」過程艱辛，但很有意義。記者王燕華／攝影
花蓮在地藝術家林立仁（左起）、葉權賢、王標說，創作「拼回來」過程艱辛，但很有意義。記者王燕華／攝影

藝術家 魏嘉賢 地震

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