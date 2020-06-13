卑南族遺址公園啟用 重現卑南族傳統家屋！

台東史前館卑南遺址公園卑南族傳統家屋歷經5個多月的整修作業，今天辦理落成啟用儀式。由卑南族下賓朗、普悠瑪與利嘉3個部落耆老與館長王長華，一同為重建完成的家屋舉行完工慶賀典禮，部落耆老吟唱家屋落成古謠maresa'ur，祝福家屋落成一切順利。

這座名為sapa'的家屋，是在98年2月完工當時，由造屋總工程師耆老王天木所命名，sapa'是林投樹的意思，同時也意涵了這家屋能像有刺植物般捍衛守護著家庭。而家屋週邊的祖靈屋及小米靈屋，以祖靈信仰完整豐厚了家、也緊密融合了親族團體。

國立台灣史前文化博物館11年前在卑南遺址公園裡，以在地植物文化及園區林材為基礎，建造卑南族傳統家屋，但經過長年風吹日曬，自然建材已逐漸毀壞，去年12月邀集3個卑南族部落耆老，共同進行修繕，今天終於完工啟用，部落族人盛裝參與，見證傳統文化與建築技藝的重現。