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端午遊遍基隆打卡熱點 台灣好行濱海奇基線刷卡半價

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
端午遊遍基隆打卡熱點， 台灣好行濱海奇基線刷卡半價，圖為潮境公園。記者游明煌／攝影
端午遊遍基隆打卡熱點， 台灣好行濱海奇基線刷卡半價，圖為潮境公園。記者游明煌／攝影

T99台灣好行濱海奇基線沿線景點串聯基隆最具特色的人氣旅遊景點，包括正濱漁港色彩屋、和平島公園、八斗子火車站等，因應端午連假，自6月24日起至6月28日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘濱海奇基線即享半價優惠，市府邀請遊客到基隆輕鬆過端午。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，隨著國內疫情趨緩，防疫新生活運動上路，民眾可以趁著端午連假來一趟基隆搭乘濱海奇基線暢遊各大景點，市府為搶攻振興券助攻國旅市場，推出「基隆三大好康」，即日起到基隆合法旅宿除了住宿折抵優惠券，7月1日起住宿再加碼贈送兩館一公園（國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館及和平島公園）的門票，好康一波接一波。

濱海奇基線行經台灣十大魅力水域之一的「外木山」，沿途經過「廟口夜市」、「中正公園」、「二沙灣砲台」以及「原住民文化會館」等，還有火紅的打卡熱點「正濱漁港彩色屋」，還有被美國中文網評為世界上最美21個日出景色之一的「和平島公園」。

「碧砂漁港」站可享現場烹煮的美味海鮮，「海科館」可欣賞I Max 3D海洋劇場，「潮境公園」可吹著海風欣賞國際級裝置藝術，沿線再到「八斗子車站」騎乘鐵道自行車及「深澳漁港」等站，只要搭乘濱海奇基線就可以將景點周邊的美食美景一網打盡。

曾姿雯說，國內觀光旅遊也日漸復甦，濱海奇基線非常適合全家大小一起來搭乘，暢遊外木山、和平島、正濱漁港色彩屋等眾多景點，輕鬆觀光不費力快速又方便。

平時收費方式如購買1日乘車券50元(車上購票)；按段次計費，每段15元，全程單趟30元。端午節普通卡一段半價只要8元，但1日券沒有半價。

端午遊遍基隆打卡熱點， 台灣好行濱海奇基線刷卡半價。圖／基隆市政府提供
端午遊遍基隆打卡熱點， 台灣好行濱海奇基線刷卡半價。圖／基隆市政府提供

基隆 和平島 正濱漁港

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