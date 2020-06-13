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影／4萬5千朵向日葵 宜蘭打卡新花海美到7月12日

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，播種向日葵，花朵盛開迎賓。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，播種向日葵，花朵盛開迎賓。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣政府新建第二行政中心，造價高達14億3千萬元，是宜蘭近年來單區金額最高的公共工程建案，開工前，在4公頃的預定地上，播種向日葵，如今花朵盛開，多達4萬5千朵，一片花海，成為新打卡拍照人氣景點，賞花期約一個月，預定下個月（7月）12日開工典禮前，讓民眾快樂賞花。

「第二行政中心」預定地在羅東鎮與五結鄉交界的光榮陸橋旁，緊鄰羅東林業文化園區北側，縣政府樹藝景觀所栽培與養護出大片花海，吸引遊客，市區多一個賞花新景點，疫情趨緩，縣長林姿妙拚觀光，今天現身花海，推薦宜蘭新景，與民眾拍照互動，邀請民眾到向日葵花海內拍照打卡，趁機留在宜蘭觀光消費。

縣政府今天同時推出「彩繪宜蘭好生活」繪畫活動，邀請縣內國小一至四年級學生參與，創作主題以羅東第二行政中心願景或向日葵花海二擇一，以八開圖畫紙創作，作品媒材以彩色顏料為主，本月（6月）30日前郵寄到樹藝景觀所，可獲得禮物。

同時，第二行政中心下個月（7月）12日開工典禮，彩繪活動作品，將依年級分組挑選符合活動主題、有創意彩繪作品計100幅，由主辦單位掃描存檔後拼貼畫作圖像，「百福畫作祝福」在開工典禮上展出，並邀入選作品學生參與揭幕。

宜蘭縣政府新建第二行政中心，工程歷經9次流標後，終於在第10次完成招標，造價為14億3千萬元，計畫興建7棟辦公大樓，下個月動工，預計112年1月完工。

第二行政中心將新建7棟辦公大樓，要入駐的機關有宜蘭縣政府消防局第二大隊、羅東消防分隊、宜蘭縣警察局羅東分局、羅東地政事務所、地方稅務局羅東分局、宜蘭縣溪南戶政中心、財政部北區國稅局羅東稽徵所等。

宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，向日葵多達4萬5千朵，一片花海，成為新打卡拍照人氣景點。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，向日葵多達4萬5千朵，一片花海，成為新打卡拍照人氣景點。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，向日葵多達4萬5千朵，一片花海，成為新打卡拍照人氣景點。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣第二行政中心4公頃的預定地上，向日葵多達4萬5千朵，一片花海，成為新打卡拍照人氣景點。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙拚觀光，今天現身花海，推薦宜蘭新景。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙拚觀光，今天現身花海，推薦宜蘭新景。記者羅建旺／攝影
向日葵花海迷人，宜蘭縣政府今天同時推出「彩繪宜蘭好生活」繪畫活動，邀請縣內國小一至四年級學生參與。記者羅建旺／攝影
向日葵花海迷人，宜蘭縣政府今天同時推出「彩繪宜蘭好生活」繪畫活動，邀請縣內國小一至四年級學生參與。記者羅建旺／攝影

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