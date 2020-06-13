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基隆各級學校畢業典禮陸續開始 警積極維護校園安全

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝
基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝

基隆市各級學校畢業典禮自今天起到7月3日陸續舉行，基隆市警局少年隊與各分局為維護校園安全，密切與學校聯繫，並加強校園周邊安全維護勤務，避免發生校園暴力、霸凌事件發生。

基市府教育處表示。由於疫情趨緩，教育部5月20日函頒各縣市放寬畢業典禮等大型活動不受室內100人、室外500人的人數限制，但需符合室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離或戴口罩。基隆市配合中央政策，函轉各校配合辦理。

教育處說，各校畢業典禮由依此原則舉行，有不少學校今天舉行畢典，一直到7月3日都有，如何安排及場地進行都由各校依學校學生人數及場地來決定。

由於暑假將屆，警方也將在7月啟動護青少年青春專案，少年隊推動與校園間雙向通報機制，以確保學校暑輔課程期間的校園師生安全，防止各項危害或校安事件發生。

少年隊將在暑假期間，針對少年學生易聚集及不當出入的娛樂、休閒場所，做縝密分析、妥適規劃，運用市政府「聯合稽查」勤務加強檢查，檢查時如發現少年有偏差行為，將適時予以勸導、處理，若發現場所有違法、違規情事時將依法查處送辦。警方提醒家長應特別關心注意少年交友狀況，在外打工時須小心求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而淪為詐欺車手。

基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝
基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝
基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝
基隆各級學校畢業典禮陸續開始，警積極維護校園安全。記者游明煌／翻攝

基隆 畢業典禮 社交距離

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