基隆各級學校畢業典禮陸續開始 警積極維護校園安全

基隆市各級學校畢業典禮自今天起到7月3日陸續舉行，基隆市警局少年隊與各分局為維護校園安全，密切與學校聯繫，並加強校園周邊安全維護勤務，避免發生校園暴力、霸凌事件發生。

基市府教育處表示。由於疫情趨緩，教育部5月20日函頒各縣市放寬畢業典禮等大型活動不受室內100人、室外500人的人數限制，但需符合室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離或戴口罩。基隆市配合中央政策，函轉各校配合辦理。

教育處說，各校畢業典禮由依此原則舉行，有不少學校今天舉行畢典，一直到7月3日都有，如何安排及場地進行都由各校依學校學生人數及場地來決定。

由於暑假將屆，警方也將在7月啟動護青少年青春專案，少年隊推動與校園間雙向通報機制，以確保學校暑輔課程期間的校園師生安全，防止各項危害或校安事件發生。