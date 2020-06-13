影／台東關山辦包粽比賽推廣特色美食 饒慶鈴到場同樂

為推廣台東縱谷客家米食產業與德高旺粽品牌意象，關山鎮德高社區發展協會於今天上午舉辦「德高旺粽亅品牌行銷推廣活動，為即將來臨的端午節先暖身，吸引許多民眾及遊客現場報名參加綁粽趣味競賽活動、包粽體驗DIY、品嘗客家美食。

台東縣長饒慶鈴也到場跟大家同樂。她表示，台東縣以縱谷的稻米為傲，縣府也努力推廣米食產業，關山鎮德高社區近年積極參與農村再生，凝聚社區居民，她樂見社區居民以傳統為本、加入在地食材、激發料理的創意，共同研發了十餘種各式不同口味的客家粽及養生粽，發展出在地特色活動。

活動今天上午在關山鎮農會米國學校鄉村劇場舉行，現場除有德高社區媽媽們展示以在地圓糯米及地方食材所研發的特色粽子，現場還有綁粽趣味競賽，分為公家機關組、多元族群、農再社區組，PK綁粽，比誰綁的好，綁得漂亮，現場笑聲不斷，好不熱鬧。