海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

今年疫情讓電商物流成長加快，因航空客運大量停飛，機腹載貨艙位嚴重不足，海運快遞成為熱門接替運輸方式，運量爆增5、6倍，基隆港聯興國際物流目前已提出設立海運快遞專區申請，預計今年7月開業營運。基隆就業中心特別在16日單獨為聯興舉行徵才，招募32名司機、地勤等，3到5萬元以上，機會難得。

基隆就業中心主任盛慧中表示，由於新冠肺炎疫情趨緩，廠商用人需求也漸趨活絡，這次罕見單一徵才活動，聯興國際物流保持密切的合作關係，到目前為止已晉用20多位求職者。因應疫情解封與基隆港自7月起開辦海運快遞專區需求，有大量招募需求，時間16日下午2至4時，地點在基隆市中正區中正路102號就業中心。

聯興國際物流表示，今年疫情讓電商物流成長加快，因航空客運大量停飛，機腹載貨艙位嚴重不足，海運快遞成為熱門接替運輸方式，目前已提出設立海運快遞專區申請，預計今年中開業營運，初期先設兩條X光機檢測線。此次徵才活動開出海運快遞理貨員、聯結車司機、現場管制員及地勤人員等32個職缺，薪資3萬到5萬元以上不等，

海運快遞運費僅約空運快遞2到3成，今年疫情讓電商物流成長加快，台北港貨櫃碼頭公司申請設立海運快遞專區5月正式取得許可；第一郵聯通運有限公司在高雄港自貿區核准成立「高雄港海運貨物快遞專區」，6月初已揭牌啟用；基隆港聯興國際物流海運快遞專區申請，預計7月開業營運。

受新冠肺炎疫情影響，許多人增加不少上網時間，海外網購大增。關務署統計5萬元以下的進口快遞貨物簡易報單量，今年首季雖受疫情影響首次出現衰退，但3月分卻逆勢成長，較去年同期增加40萬筆，其中以運送兩岸貨物為主的海運快遞量更比去年雙十一還多，可見疫情阻擋不了跨國界的網購族。

關務署表示，民眾海外網購盛行，帶動進口快遞貨物報單量激增，從2017年至去年，數量由3800萬筆大增至6400多萬筆，絕大多數是5萬元以下、採簡易申報通關的低價進口貨物。關務署統計今年前3月，台灣民眾最愛淘的貨，分別是鞋類、服飾、電器、五金及生活用品。