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美食新天地／刈包家族 秀林超高CP值小吃
花蓮最北端的秀林鄉和平村內，有一處知名在地美食「刈包家族」，店內供應刈包、金針湯、焢肉飯等小吃，統統不超過50元。其中人氣最高的首推刈包，滷得入味的五花肉，搭配大量酸菜，再撒一點花生粉，香氣十足，再配上一碗熱呼呼的金針湯，就能吃得飽足又滿意。
「刈包家族」就在舊蘇花公路的和平部落，緊鄰蘇花改，樸實的店面隱藏著超過30年的部落好味道，不僅是知名美食，也是旅人路過蘇花公路時，休息補充體力的好地方。
既然取名「刈包家族」，顧名思義，「刈包」就是店內招牌，好吃的祕訣，是肉滷得金黃夠味，肥而不膩，熟客都說「到和平沒有吃個刈包，就算白來了」。
與刈包最搭的莫過於金針湯了，湯裡面加了瘦肉、豬肝和冬粉，用料非常豐富，一碗只要45元，CP值超高。除了平價的銅板美食，店家親切的態度，更是讓許多客人一來再來的重要原因。
「刈包家族」提供肉羮飯、焢肉飯、肉燥飯、刈包、肉羮湯、金針湯、酸辣湯、貢丸湯等品項，價位在20元至45元之間。
店址：花蓮縣秀林鄉208-31 號
營業時間：清晨6時至下午1時
電話：(03)8681310
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