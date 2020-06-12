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八斗子女巫島神秘事件簿新書 穿越時空走進神秘事件

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝

基隆八斗子以前有女巫島的傳說，國立海洋科技博物館邀請在地自然文史的八斗子女兒方雅芬，撰寫「女巫島神秘事件簿」，今舉行新書發表會。主角穿越時空，到傳說中的女巫島八斗子尋找女巫，從2019回到1982年八斗子漁港，經歷了一連串神秘事件，學習長輩智慧，將在地人有笑有淚的生活，串聯成令人感動的故事。

基隆是一個集美食與迷人海景的城市，八斗子更是基隆市唯一同時具有礦業與漁業的地方，山村與漁村的交流中，具有特殊生活文化，今天新書發表會，方雅芬小與基隆市教育處長林祝里等，分享出版過程與八斗子漁港的前世今生。

方雅芬以青少年的視角出發，亦適合一般民眾閱讀。藉由主角穿越時空，到傳說中的女巫島八斗子尋找女巫，從2019回到1982年八斗子漁港剛完成的年代，經歷了一連串神秘事件，學習長輩智慧，將在地人有笑有淚的生活，串聯成令人感動的故事，帶領大家認識海洋生態、漁村生活、產業發展之變化。

書中的插畫家蔡嘉驊，則以繪圖詮釋百年來經典畫面：平埔族與漢人交易、礦工與漁人海灣同行、清國井與英國技師、婦女辛勤日常、漁人征戰身影、孩子悠游的大海，每一幅都經過考察而繪製，細膩生動、充滿童趣，吸引人想再次造訪。

女巫島神秘事件簿一書將免費提供基隆市各國中小學校存放於圖書館內，供學生借閱，藉以激發年輕學子海洋保育的意識，重新看待身處的環境。

國立海洋科技博物館位於八斗子，館區分布在聚落、海濱與山區之中，形成我國獨特的博物館村，主題館更為全球首座由火力發電廠轉變成海洋科技博物館的建築物。

國立海洋科技博物館陳素芬館長表示，女巫島神秘事件簿發表後，未來也將提供相關的遊程與教案規劃，帶領大家走入我們共同的家園，探訪百年來居民與自然互動所產生的生活文化，透過了解人們與海洋的結合，才能真正親近海洋、認識海洋、喜愛海洋，進而身體力行保護海洋。

八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
八斗子女巫島神秘事件簿新書發表，帶你穿越時空走進神秘事件。記者游明煌／翻攝
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基隆 博物館 考察

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