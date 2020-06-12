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影／陳時中背後的神級手譯員 李振輝：不一定賺但收獲最多
中央流行疫情指揮中心記者會上，被網友譽為「神級手譯員」的李振輝，今天受邀到基隆市銘傳國中演講，跟學生分享自己的手語人生路，他說，手語翻譯員是人生很有意義的工作，「你不一定賺最多，但你一定收獲最多」。
李振輝在大學當講師，手語翻譯經驗豐富，多年來穿梭於全國各大活動，提供現場即時手語翻譯，今年3月在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上，「零時差」的即時翻譯BBC 記者以英文提問，高度專業表現讓他爆紅，更被網友譽為「神級手譯員」。
李振輝說，人生的選擇不是在課堂上，大家很好奇，其實手語翻譯員這個工作，是人生很有意義的工作，「你不一樣賺最多，但你一定收獲最多」，他在高中時就開始學手語，一直延續到大學、碩士，手語是一種語言的工具，剛好他是學手語這一群人，每一個動作都要很認真正確的傳達意思，這是他所堅持的。
李振輝表示，他的同學不少是法院院長、律師事務所所長，論收入他遠不如他們，但是若論對社會的貢獻，他絕對不會輸過他們，他看到聽障朋友的眼神，他就知道自己的價值在哪裡。
他從台大法律系畢業後再拿到碩士學位，他沒有去當律師、法官，選擇自己有興趣的手語工作，他覺得爆紅只要高興1、2天就好，最重要是自己的工作被人肯定，大家看到手語翻譯員背後的辛苦。
學生問他什麼人適合擔任手語翻譯員？李振輝說，要有敏銳的觀察力，還要有好奇心，勇於面對挑戰，但要學會忍耐挫折感。
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