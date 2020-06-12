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飛魚資源枯竭 花縣議員籲縣府適度禁漁保障原民漁獵權

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
飛魚是阿美族部落海祭的重要祭品，因外來漁船捕撈，漁源逐漸枯竭。圖／縣議員蔡依靜服務處提供
飛魚是阿美族部落海祭的重要祭品，因外來漁船捕撈，漁源逐漸枯竭。圖／縣議員蔡依靜服務處提供

每年3月起是花蓮豐濱鄉沿海阿美族部落海祭時間，飛魚是重要祭品，近年因外來漁船捕撈過度，讓阿美族人捕飛魚時空手而歸。縣議員蔡依靜（Lamen Panay）呼籲縣府重視部落漁獵權及傳統文化，適度管制；縣府農業處回應，已辦過說明會廣納民意，正依決議草擬相關辦法，未來考慮在海祭期間針對特定範圍禁捕飛魚。

蔡依靜今天在縣議會質詢指出，每年3到6月是飛魚季，和豐濱鄉阿美族部落海祭的時間差不多，海祭前，部落族人會乘竹筏出海捕撈作為祭品，但近年來因漁船捕撈過度，漁源枯竭，族人在傳統祭儀期間，就曾面臨沒有飛魚獻祭的窘境。

她舉台東蘭嶼為例，當地達悟族也面臨同樣問題，為了不讓外來漁船在飛魚季期間進入蘭嶼海域大量捕撈飛魚，影響傳統祭儀與部落漁獵權益，台東縣府已修正相關規定，每年2月到7月底，除無動力漁船筏外，禁止在蘭嶼沿岸3浬海域內撈捕飛魚，希望花蓮縣府也能跟進。

縣府4月曾在豐濱鄉召開說明會，廣納當地族人及漁民意見，依會議決議，每年3月至6月飛魚季期間，豐濱鄉距岸3海浬內禁止CT0（漁船噸數5噸以上）以上漁船採捕飛魚，若原住民身分可專案申請。農業處長羅文龍說，正根據決議及各方意見草擬管理辦法，近日內就會提出草案。

花蓮縣議員蔡依靜今在議會質詢時，呼籲縣府重視原住民部落漁獵權，適度管制飛魚捕撈。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員蔡依靜今在議會質詢時，呼籲縣府重視原住民部落漁獵權，適度管制飛魚捕撈。記者王燕華／攝影
每年3月到5月中旬，是花蓮縣豐濱鄉沿海阿美族海祭的時間，飛魚是重要祭品。圖／縣議員蔡依靜服務處提供
每年3月到5月中旬，是花蓮縣豐濱鄉沿海阿美族海祭的時間，飛魚是重要祭品。圖／縣議員蔡依靜服務處提供

蘭嶼 阿美族 台東

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