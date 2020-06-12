飛魚資源枯竭 花縣議員籲縣府適度禁漁保障原民漁獵權

每年3月起是花蓮豐濱鄉沿海阿美族部落海祭時間，飛魚是重要祭品，近年因外來漁船捕撈過度，讓阿美族人捕飛魚時空手而歸。縣議員蔡依靜（Lamen Panay）呼籲縣府重視部落漁獵權及傳統文化，適度管制；縣府農業處回應，已辦過說明會廣納民意，正依決議草擬相關辦法，未來考慮在海祭期間針對特定範圍禁捕飛魚。

蔡依靜今天在縣議會質詢指出，每年3到6月是飛魚季，和豐濱鄉阿美族部落海祭的時間差不多，海祭前，部落族人會乘竹筏出海捕撈作為祭品，但近年來因漁船捕撈過度，漁源枯竭，族人在傳統祭儀期間，就曾面臨沒有飛魚獻祭的窘境。

她舉台東蘭嶼為例，當地達悟族也面臨同樣問題，為了不讓外來漁船在飛魚季期間進入蘭嶼海域大量捕撈飛魚，影響傳統祭儀與部落漁獵權益，台東縣府已修正相關規定，每年2月到7月底，除無動力漁船筏外，禁止在蘭嶼沿岸3浬海域內撈捕飛魚，希望花蓮縣府也能跟進。