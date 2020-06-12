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族人爭取部落祭儀捕魚權 花縣府研擬管理辦法草案

中央社 / 花蓮縣12日電
花蓮縣議會進行第19屆第3次定期大會，國民黨籍縣議員蔡依靜再次針對原住民祭典捕魚權益提出質詢，認為從議題提出至今已超過5個月，要求縣府加快研議速度。聯合報系資料照／記者王燕華翻攝
花蓮縣議會進行第19屆第3次定期大會，國民黨籍縣議員蔡依靜再次針對原住民祭典捕魚權益提出質詢，認為從議題提出至今已超過5個月，要求縣府加快研議速度。聯合報系資料照／記者王燕華翻攝

花蓮阿美族部落仍保有傳統捕魚祭儀式，但捕獲量遠不及大型漁船，近年來經常空手而歸，族人爭取保障祭儀期間漁獵權。花蓮縣政府研擬管理辦法草案，確保特定範圍、時間族人捕魚權。

花蓮縣議會今天進行第19屆第3次定期大會，國民黨籍縣議員蔡依靜再次針對原住民祭典捕魚權益提出質詢，認為從議題提出至今已超過5個月，要求縣府加快研議速度。

蔡依靜指出，每年3月至6月是飛魚季，與花蓮豐濱鄉阿美族海祭時間大致重疊，過去就有部落為祭典捕撈飛魚，與海上漁船發生爭執，且漁船大量捕撈飛魚，也讓使用傳統捕魚方式的族人抓不到魚。

蔡依靜建議，縣府能針對有舉辦海祭需要下海捕飛魚的岸際，在飛魚季及祭典舉辦期間，劃定專屬各部落原住民族特定時間的捕魚範圍。

花蓮縣政府農業處長羅文龍答詢指出，針對豐濱鄉海域已舉辦禁止採捕飛魚說明會，廣納當地族人及漁民意見，目前正在草擬相關規範，最快3週內可進入公告階段。

羅文龍解釋，管理辦法草案研擬方向朝向在飛魚季期間，針對豐濱鄉距岸3海浬海域範圍，為避免擴大造成原漢對立，在較敏感的身分別及駕駛漁船大小限制，仍持續討論。

阿美族 原住民 漁民

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