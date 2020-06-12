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基隆白米甕砲台整修動工 步道將貫通直接上山帶動觀光

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天動工，將整建服務中心及公共廁所，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修。市長林右昌說，未來整修完成後車子可停山下，有完整步道可貫通上山，透過古蹟修復、山海步道等系列計畫，把當地包括基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，打造成為西岸重要的觀光步道。

林右昌說，將把原有的庫房整修成為服務中心，另外還包括廁所及周邊環境改善等，總工程經費3千萬元，應該可以在明年農曆春節後完工，將為西岸地區歷史場景再現奠定重要里程碑。

林右昌表示，太白莊、白米甕地區的居民都是「坐在歷史寶藏上」，日前他從基隆燈塔走到球子山燈塔，一路上深受感動，沿途看到被荒煙蔓草淹沒的萬人堆砲台等，風景真的是太漂亮了，日後一定可以成為西岸重要的觀光步道，觀光客可以把車子停在山下，走環狀步道上來白米甕炮台。

市府藉由古蹟修復計畫、都發處山海步道系統等計畫，把環狀廊帶串接起來，接下來就是白米甕周邊地區整修，包括兒童遊戲空間也會重新整理，山海步道第二期工程則會接上球子山燈塔，讓民眾可以從基隆燈塔走到球子山燈塔，完成「一日雙塔」。

文化局表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，1902建成，是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一，更為基隆要塞中最早完成配砲的堡壘砲台。屬於四砲位一字排開的「4門編成」混凝土及石造混合的露天砲台，並配備英制阿姆斯脫朗8吋後膛鋼砲。

以砲台本體原有工法修復為主，採再利用原則下，維持軍事地景，修復特色為將觀測所鐵堡進行情境復原以及廁所及貯水池清理。透過解說牌示系統更新，整合古蹟風貌。

基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
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基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影
基隆白米甕砲台整修動工，步道將貫通直接上山帶動觀光。記者游明煌／攝影

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