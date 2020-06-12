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蘭陽大橋計畫改建 當年的舊橋是歷史建築擬拆解或遷移

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
橋齡26年的蘭陽大橋是宜蘭重要交通要道，但橋梁底高程及跨距不符治水標準，公路總局評估改建。記者羅建旺／攝影
橋齡26年的蘭陽大橋是宜蘭重要交通要道，但橋梁底高程及跨距不符治水標準，公路總局評估改建。記者羅建旺／攝影

橋齡26年的蘭陽大橋是宜蘭重要交通要道，地理位置由橋端分為溪南溪北，但橋梁底高程及跨距不符治水標準，公路總局評估改建，經費約15億元，而當年保留的舊橋，被列為歷史建物，但無法抵抗洪峰流量，研議廢止歷史建築登錄，拆解或部分遷移保護。

蘭陽大橋在民國83年改建，使用至今，但公路總局發現，既有蘭陽大橋目前雖仍符合水利單位現行公告的防洪治理計畫，但梁底高程及跨距不符將公告的新治理計畫，還有跨河建造物相關規定，公路總局為河防與交通安全，計畫改建，先辦可行性研究，等治理計畫公告後，立即啟動改建程序。

交通部長林佳龍與立法院交通委員會今天會勘，公路總局表示，蘭陽大橋改建經費約15億元，大橋改建含前後引道長約1280公尺，依期中審查會議結論，此案原則採全橋改建，後續細部研析3種主要方案，以「全橋預力I梁橋」、 「懸臂施工預力混凝土箱型梁橋」及 「支撐先進 預力混凝土箱型梁橋」，預計今年（109年）10月提送期末報告審查。

而蘭陽大橋在83年改建時，原來的舊蘭陽大橋保留，且登錄為歷史建物，不過，公路總局表示，舊蘭陽大橋為鐵、公路共構橋，梁底高程不足，現況防洪能力經檢核應不足以抵抗10年重現期洪峰流量，此區域河段若採疏濬加大通洪斷面，經檢討，因量體過大，且也無法解決長期河砂回淤，升高河床，導致橋梁梁底高程不足問題，如發生災害及基礎沖涮，舊橋沖毀將影響上游行駛中的蘭陽大橋，並衝擊下游的鐵路橋。

因此，公路總局計畫改建蘭陽大橋，同時建議廢止舊蘭陽大橋歷史建築登錄，對此，公路總局會同文化部、宜蘭縣政府文化局召開舊蘭陽大橋處理研商會議，會議結論， 此案後續須就文資保存的觀點，研提拆解或部份遷移的保護計畫方案 ，預計今年8月中旬提報宜蘭縣政府文化局審議。

當年保留的蘭陽大橋舊橋，被列為歷史建物，但無法抵抗洪峰流量，研議廢止歷史建築登錄，拆解或部分遷移保護。記者羅建旺／攝影
當年保留的蘭陽大橋舊橋，被列為歷史建物，但無法抵抗洪峰流量，研議廢止歷史建築登錄，拆解或部分遷移保護。記者羅建旺／攝影

歷史建築 文化局 年改

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